安心出行｜初中生豁免不同　入食肆可寫紙仔　入圖書館須掃二維碼

新冠肺炎疫情持將近兩年，本港與內地及澳門免檢疫通關在即。政府規定本周四（9日）起進入所有食肆及表列處所如健身室、戲院等，均須使用「安心出行」流動應用程式，不再准「填紙仔」。當局考慮到仍有人無智能手機，15歲或以下人士、殘疾人士及無家者等則可獲豁免，可續以「填紙仔」方式代替。



不過這豁免安排則與進入政府場所的豁免範圍略有分別，如圖書館、體育館等較多青少年會到的地方，以及其他政府場所，只容許12歲以下兒童豁免掃瞄安心出行。因此，12至15歲的小六至中三學生，如沒有安裝了安心出行程式的智能手機，仍然無法進入圖書館。



另外，當局指相關豁免不適用於酒吧、派對房間及卡拉OK等，即如要進入相關場所，所有人士亦必須使用「安心出行」。



▼市民使用安心出行進入政府場地的情況▼



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1.餐廳

周四起要進入提供堂食的食肆，必須掃描「安心出行」場所二維碼，影響大多數人。65歲或以上和15歲或以下的人士、殘疾人士，以及其他獲政府或政府授權機構認可的人士，例如無家者等，可以填妥指定表格的方式，即以「填紙仔」替代使用安心出行程式。另外，若15歲或以下人士在成年人陪同下進入食肆，而成年人已使用「安心出行」，該名15歲或以下人士則無須填寫登記個人資料的表格。

此外，因應全面執行使用「安心出行」的規定，餐飲業務處所A類運作模式將不再適用，所有食肆須按B類、C類或D類運作模式的其中一種運作。至於購買外賣的顧客，毋須掃瞄餐飲處所的安心出行場所二維碼或登記資料。

2.健身中心、主題公園、戲院、美容院等

周四起進入上述場所前，必須利用其手機上的安心出行程式掃描場所二維碼。65歲或以上和15歲或以下的人士、殘疾人士，以及其他獲政府或政府授權機構認可的人士，例如無家者等可以填妥指定表格的方式替代使用「安心出行」。

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3.酒吧、浴室、派對房間、夜店／夜總會、卡拉OK等

以「填紙仔」替代使用安心出行的安排，不適用於這類場所，所有顧客必須使用安心出行的規定維持不變，即一律不設豁免，料對兒童及初中生進入派對房間及卡拉OK較麻煩。

4.政府場所

今年11月起市民須使用「安心出行」流動應用程式掃描場所二維碼，才可進入政府大樓和辦公處所，包括街市、圖書館、體育館等。而市民要進入墳場、垃圾收集站、公廁、公園及沙灘等場所前，則無須使用程式。

豁免人士方面，則與食肆等場所安排有不同，只限12歲以下和65歲或以上的人士、使用安心出行程式有困難的殘疾人士可獲豁免。獲豁免人士須在登記表格上填寫姓名、身份證明文件首四位數字或字母、聯絡電話、到訪日期和時間等資料，並向駐場人員出示相關身份證明文件。駐場人員會即場致電獲豁免人士提交的聯絡電話核實。