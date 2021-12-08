學與教博覽｜團結香港基金推多媒體國情教育冊子　五百篇文講古今

香港教育城主辦的第11屆「學與教博覽」今日（8日）起一連三日在香港會議展覽中心舉行，場內有逾360個檔位，展示世界各地的創新教育資源，包括有本地中學在展覽內分享STEM教育成果。



團結香港基金旗下三間機構中國文化研究院、中華學社、香港地方志中心在博覽推出免費多媒體小冊子《十分鐘‧通古今》，涵蓋國家及香港古今發展的500篇文章，包括政治、經濟、社會及文化等22個主題，供中小學教師使用，以推廣歷史、文化和國情教育。



教育局副局長蔡若蓮致辭說，相信現時是利用科技設計未來教室的好時機。

蔡若蓮任博覽主禮嘉賓：現時是利用科技設計未來教室好時機

教育局副局長蔡若蓮擔任博覽開幕典禮主禮嘉賓，她致辭說博覽以「攜手共創教育未來」為主題，聚焦教育界如何在疫下新常態下有效學習，相信現時是利用科技設計未來教室的好時機。

蔡若蓮亦與中聯辦教科部副部長徐凱出席博覽內的團結香港基金《十分鐘‧通古今——人文學與教資源500篇》發布會。有關小冊子將免費派予全港中小學，當中包括國家及香港古今發展的500篇文章，涵蓋政治、經濟、社會及文化等22個主題，每頁四格簡介主題，每格設二維碼提供網上詳盡版，供中小學教師教學時使用，推廣歷史、文化和國情教育。

靈糧堂怡文中學分享STEM成果 同學領養珊瑚助研生物多樣性

「學與教博覽」場內逾360個檔位，包括有本地中學的師生團隊分享STEM教育成果。靈糧堂怡文中學STEM統籌老師張偉傑說，學校重視科研，約5至6年前開設科研隊，接受中三或以上同學加入，每年約15人。

他們曾為東涌的植物進行DNA測試，另與中文大學合作，進行養殖珊瑚計劃，同學有機會「領養珊瑚」及培植香港本地物種的珊瑚，增加東涌及吐露港的生物多樣性。

該校科研隊成員之一的中五生陳同學說，學習到提取及分離DNA樣本，將來有志從事科研。