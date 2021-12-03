STEM｜派4隊參與首屆中學聯校A.I.比賽　宣道國際學校：新鮮體驗

科技改變生活，學生接觸STEM亦愈來愈普及。有機構舉辦首屆以人工智能「A.I.」為主題的比賽，參賽的中學生不但要為「賽車」編程，還要動手「製造」一輪戰車。其中一所參賽學校宣道國際學校欣賞主辦機構提供額外的課程和資源讓學生了解A.I.，又鼓勵學生在網上的開放資源之中尋找有用的資訊，並加以利用，令學生更有自學的動力。學生自信心滿滿，對比賽表示期待。

攝影：蘇煒然



宣道國際學校今次派出4隊，共16位學生出戰首屆由智慧城市聯盟及Stem Plus Limited主辦的「校際人工智能EDGE級方程式公開比賽，約有2個月時間備戰，於12月10至12日與其他參賽的中學生設計的「戰車」一分高下。比賽分為「Jetbot」和「JetRacer」，分別為設計不同體積的車輛，以人工智能為車輛的行走路線編程，在比賽當日以最快時間完成指定賽道為之勝出。學生事前只有派獲一條簡單賽道作為參考和練習，而比賽當日才會看到真正的路線，需要即場為車輛的程式進行調整。

比賽混齡進行，而宣道國際學校的4隊學生分別14至15歲，分別就讀Grade 9和Grade 10。該校負責STEM教育的蕭老師指，學生在課堂上較少接觸A.I.，透過比賽不但能學到知識，還能立即應用出來，而且主辦機構亦舉辦了額外的課堂讓學生更了解編程的內容，令學生獲益良多。

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就讀Grade 9的Audrey指，之前亦參與過STEM比賽，不過是以報告書和演說的形式進行，今次則要和組員一手一腳製作一部車，感覺新鮮。而另一位同學Parkson亦提到和組員在人工智能的領域都是新手，一起準備時發現很多預計不到的困難發生，例如初時設計的程式有很多不足，重新再做又花了不少時間，「有時則是發現零件鬆脫，都要重新調整」。而就讀Grade 10的同學Arlen、Olivia、Hans本身是熟悉的朋友，溝通和解難上亦相對易融合。

蕭老師指，A.I.對中學生而言是新的領域，而A.I.在未來將有很大的發展，能做到的事情有很多。這個比賽對學生是一個很新的體驗。他又表示，學校不時舉辦校內的STEM比賽和活動，看到學生亦甚有興趣參與。

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Parkson認為A.I.將會愈來愈普及，希望透過比賽提早接觸和學習。Audrey本身很喜歡編程，希望對不同的程式語言有更多認識。他們對比賽亦甚有期望，不但希望享受賽事之外，亦想盡力奪冠。

主辦單位指，是次比賽的形式在本地主要在大學舉辦，首次降至中學學界，提早接觸。而很多比賽一是側重軟件，一是側重硬件，而這個比賽則是雙方面都要兼顧，讓學生也能動動手創作，對將來創造A.I.作品提供基礎。另外，比賽亦強調學生可採用開放資源，自行尋找答案、過濾資訊，培養自學能力。

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