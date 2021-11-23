都會大學下學年推首個STEM學士課程　學設計教與學產品　學額30個

香港都會大學下學年將設兩個新課程，其中包括全港首個針對科學、科技、工程和數學的學士學位課程「科學（STEM）榮譽理學士」，設30學額。新課程下，同學既可以學習STEM的基本知識，亦可按興趣挑選選修課程。新課程亦會教授同學如何設計及推行STEM教學，包括設計教與學產品、教授教學法等。另外，因應疫情之下，醫療化驗工作人手需求大增，學校擬訂開辦「醫療化驗科學（榮譽）理學士」及其碩士課程。



都會大學將於2022/23學年於科技學院開辦兩個新課程，分別為「綜合檢測和認證榮譽應解理學士」，及科學（STEM）榮譽理學士。（曾凱欣攝）

香港都會大學將於2022/23學年於科技學院開辦兩個新課程，分別為取代原有「檢測和認證榮譽學士」課程的「綜合檢測和認證榮譽應解理學士」，以及科學（STEM）榮譽理學士。

新課程助擁跨學科知識 扣除資助首年學費52,420元

其中「科學（STEM）榮譽理學士」為全港首個針對科學、科技、工程和數學的學士學位課程，扣除「免入息審查資助計劃」資助後首年學費為52,420元，設30個學額。

該校的科學系主任暨教授李宏發在介紹新課程時表示，現時有不少學科著重培育專項人才，認為同學應該有更多跨學科的基礎知識。故在新課程下，同學既可以學習STEM的基本知識，亦可按興趣挑選選修課程，包括人工智能等，以強化相關知識。

中小學力推STEM教育 逾60間夥伴學校提供實習機會

另外，近年有不少中小學亦開始推廣STEM教育，新課程亦會教授同學如何設計及推行STEM教學，包括設計教與學產品、教授教學法等。都大亦有超過60間夥伴學校，未來可為同學提供相關實習機會。

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綜合檢測和認證學士課程 加強實驗課培訓

至於另一新課程「綜合檢測和認證榮譽應解理學士」，屬政府指定專業/界別課程資助計劃（SSSDP）課程。首年學費在扣除資助為32,720元，設50個學額。課程亦教育局「應用學位課程先導計劃」核下課程，強化同學在課程上的相關應用學習，包括增加實習時間、加強實驗課培訓等。

疫下醫療化驗需求增 擬推新醫療化驗科碩士課程

除學士學位課程，都大未來擬開辦「醫療化驗科學（榮譽）理學士」，以及三個碩士課程。包括「醫療化驗科學理學碩士」、「科學研究理學碩士」、「理學碩士（全面紓緩照護）」。

李宏發指，疫情之下，醫療化驗工作需要大量人手，預計未來行業會缺乏人才，相信新課程可幫助培訓人才。另外，現時大部份學院的碩士課程以研究為主，李指，有部份同學或因不同因素未可修讀研究院課程，碩士課程可以為同學提供機會，學習如何做研究，有助未來出路。