調查：STEM能力較高學生　有較佳自主學習能力、同理心等

有調查發現，若學生對 STEM 的興趣或能力較高，有較佳的自主學習能力、同理心和公民責任心。針對上述3項項目的平均分，「對STEM較感興趣」和「對STEM能力較好」的受訪者，相對「對STEM較不感興趣」和「STEM能力較差」的受訪者的平均分多出7.2%至15.4%。

香港中華基督教青年會呼籲學界和社會各界可在學科以外， 加強青少年STEM的培訓，以培養青少年關心社會的意識。



研究發現，若學生對 STEM 的興趣或能力較高，均有較佳的自主學習能力、同理心和公民責任心。（香港中華基督教青年會提供）

香港中華基督教青年會在今年6月至9月進行調查，訪問了628位中一至大專程度學生。調查發現，以滿分為6分，受訪學生自評「自主學習能力」、「同理心」和「公民責任心」的平均分均高於4分。

青年會業務發展主任楊智顯指出，其中「公民責任心」分數最高，整體平均分為4.4分。學生最認同自己「有責任去建立一個可持續發展的未來」，以及「有責任去參與社會服務、關心他人」，反映本港學生普遍有良好的公民責任心，關心未來的可持續發展和認同有責任參與社會事務。

對STEM 興趣或能力較高

香港中華基督教青年會又指，按調查結果顯示， 對STEM科目感興趣、能力較高受訪者 ，在「 自主學習能力 」、「同理心」和「公民責任心」 的自評較高 。在上述三個項目的平均分中，「對STEM較感興趣」和「對STEM能力較好」的受訪者，相對「對STEM較不感興趣」和「STEM能力較差」的受訪者的平均分多出7.2%至15.4%。

香港中華基督教青年會代表、青年會書院校長劉國良表示，調查反映出STEM教育與學生的自主學習能力、同理心和公民責任心有一定關係，惟學生在課餘後較少花時間進行STEM學習活動，建議將STEM教育融入和結合社會服務元素，同步培養學生不同範疇的軟性技能，增加學生課堂外學習STEM的意願，有助學生全面發展。