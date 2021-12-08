政府公布最新長策目標未來10年供應維持43萬伙　連續兩年達標

早前政府已透露，今年公營房屋供應達標，繼續超出長策預期。運輸及房屋局今日（8日）正式發表《長遠房屋策略》2021周年進度報告，表明最新的總房屋供應目標為43萬伙，而未來10年已覓得350公頃土地興建為33萬伙公營房屋，超出供應目標30.1萬伙，即至今已連續兩年達標。



早前政府已透露，今年公營房屋供應達標，繼續超出長策預期。運輸及房屋局今日（8日）正式發表《長遠房屋策略》2021周年進度報告。（林穎嫺攝）

新一份《長策》周年進度報告推算，在2022/23至2031/32年度，10年總房屋供應目標為43萬伙，而去年相若。

局方繼續沿用公私營房屋供應的70:30比例，公營房屋供應目標為30.1萬伙，而私營房屋供應目標則為12.9萬伙。而在30.1萬伙的公營房屋供應目標中，210,000伙是公屋或綠置居單位；91,000 伙是其他資助出售單位，數字同樣與去年無異。

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已覓約350公頃土地

長策的公營房屋目標長期不達標，但去年卻首次達標。最新的《長策》報告再重申，政府已覓約350公頃土地，可興建約330,000個公營房屋單位，即至今已連續兩年達標，亦較去年宣布已覓得的330公頃土地興建316,000 伙公營房屋單位多。

報告解釋，若以單位數目計算，供應主要來自新發展區及大型發展項目，共佔39%；用地改劃則佔36%；其他項目則佔25%，當中包括發展棕地、重建房委會工廈、發展小蠔灣車廠地盤上蓋等。

七成要後五年落成 受多個因素影響

在330,000個公營房屋單位中，約三分一（84公頃）預計在第一個五年期落成，而剩下的三分二（266公頃），則料在第二個五年期落成。

當局指，由於首個五年期的項目，大多已完成法定改劃及其他程序，故有關項目的落實時間表較確實。不過，後五年期落成的項目，大部份仍處於造地、研究階段，仍有待完成改劃土地、收地、清拆、地盤平整等程序，完成上述程序後才可展開建屋工作，所需時間因個別地盤的複雜性而異。

對於後五年受多個因素影響，並問及估算會否過份樂觀，陳帆回應指，該266公頃土地已經存在，但由於要將「生地」變「熟地」，故需要一定時間，「必須要承認，係發展過程中，有機會出現可能未能預知嘅變數。」

政府今日公布新一年度長遠房屋策略目標。（資料圖片/李澤彤攝）

有信心滿足私樓供應目標

而在私營房屋方面，報告稱政府未來10年準備好約170公頃土地，並透過賣地、鐵路物業招標，為市場提供可興建10萬伙單位的用地。報告又指，由於該供應未計及市建局項目及其他私人土地發展項目，故政府有信心覓得足夠土地，在未來10年期滿足12.9萬伙供應目標。