居屋綠置居轉售平均賺1倍　每間獲利200萬　公屋聯會促設限防炒賣

房委會分別在2014年及2016年起復售居屋及推出綠置居單位，公屋聯會今午（1日）發表的居屋和綠置居轉售研究報告顯示，業主持有單位第3年起便已轉售單位，且錄得不錯升幅。研究涵蓋新界、九龍及離島共11個居屋屋苑，轉售單位達167間，所有單位平均溢價約為101.8%，亦即在多期居屋當中，在未補地價的第二市場平均賺逾1倍，綠置居亦錄得逾1倍升幅。

研究亦發現，居屋和綠置居的單位面積逾大，雖然溢價百分比有所下跌，但平均溢價的實際金額卻有所增加。公屋聯會促請政府再度收緊出售有關資助房屋的轉售限制，包括將原價轉售的限制由2年延長到5年，強調應以為業主達到「置業夢」為優先考慮。



公屋聯會促請政府再度收緊出售有關資助房屋的轉售限制，強調應以為業主達到「置業夢」為優先考慮。（林穎嫺攝）

公屋聯會早前根據房委會網站公布的居屋第二市場成交記錄及多間地產代理的數據，參考元朗宏富苑、青衣青俊苑、荃灣尚翠苑沙田美盈苑、觀塘彩興苑等11個屋苑，當中有5個屋苑的單位溢價較原有定價超過1倍。

元朗屏欣苑溢價最大 平均溢價達224萬元

研究的個案中，以元朗屏欣苑的溢價升幅最大，該屋苑共錄得11個在第二市場的成交記錄，以中層及低層較多，各佔4個，高層單位則有3個，單位面積介乎382到570平方呎，單位入伙年期約3年，計及每個單位的平均定價為204萬元，而轉售的每個單位平均成交價為428萬元，平均溢價達224萬元，達109.4%。

另外，值得留意的是，調查涵蓋的167個已轉售的居屋單位中，有72個是荃灣尚翠苑，佔總轉售居屋單位43%，該屋苑入伙期約4年，轉售後平均成交價為563萬元，較定價高289萬元，升幅達105.6%。

至於綠置居方面，研究則參考了黃大仙景泰苑和深水埗麗翠苑兩個屋苑，合共41個單位轉售的資料顯示，所有單位的平均溢價約106.3%，亦即兩期綠置居計劃中，轉售溢價約為1倍。

公屋聯會副主席藍偉良表示，即使麗翠苑入伙期僅2年多，亦即轉售限制期剛屆滿，但已有一個低層452平方呎的單位成交，成交價為372萬元，溢價為92萬，升幅亦達32.8%。他表示，在短短2年間已出炒賣現象，直言對此大感驚訝，而有關資助房屋的轉售價格升幅亦遠超私人住宅約20%的升幅。

倡頭5年原價內賣樓 招國偉：資助房屋已淪炒賣工具

總幹事招國偉亦表示，資助房屋已淪為炒賣工具，形容「好好炒」，建議政府和房委會，進一步收緊資助出售房屋的轉售限制，包括將不可高於原價的轉售限制，由2年增至5年，期望可藉此減低業主企圖「短炒」的情況。

他又指，現時仍有38萬間未補價的居屋和租置計劃單位，擔心私樓市場繼續熾熱，資助房屋的售價會不斷破頂，促請政府考慮將資助出售房屋的市場與私樓市場分隔，形成「綠色居所第二市場」，令居屋和綠置居等取消補價可於公開市場的轉售方式，只容許在居屋第二市場內流轉，僅限合乎相關資格的人士購買單位。