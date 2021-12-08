穿印黃傘黑衛衣男子　欲進法庭旁聽被拒　期間涉撞傷女保安被捕

高等法院今(8日)處理一宗涉及反修訂事件的上訴案時，一名女子身穿印有黃傘標誌的黑衛衣欲入庭被阻，該女子之後換過衣服後准進庭。之後一名男子換上同樣衣服，再欲入庭時亦受阻，期間該男子被指傷及一名女保安的手肘，事件最終報警處理，警方並以涉普通襲擊罪拘捕該名男子。該男子在庭外說，他只是想澄清法庭是否下令穿這類衣物人士不能入內。



有女子穿同樣衣物被拒入庭

高院3樓第一庭今早在處理一宗藏有攻擊性武器的上訴案時，有一名女子穿上一件印有黃傘標誌的黑色衛衣打算進入該法庭旁聽，遭保安阻止入庭，該女士之後換上一般衣服，之後獲准進入。

被捕男子後來換上的黑衛衣，前方有黃色雨傘的標誌。(朱棨新攝)

稱想澄清是否有法官指示

一名穿著普通衣物的在庭內旁聽的男子，之後離開了法庭，他換上與該女子同樣的黑衛衣後折返，其衛衣前方印有黃傘標誌，後方有「HONGKONGER」等字樣，他再次要求入庭時，遭多名保安阻止。混亂間，一名女保安聲稱受傷，並需送院治理。該男子在庭外稱，他只是要澄清是否法官有指示，不讓穿該類衣物的人士進入。

有女保安稱右手肘受傷

警方接報後有多名警員到場，包括一名警署警長和一名督察，之後更在三樓拉起封鎖線。警員最終以普通襲擊罪名拘捕該名男子，指他涉於早上11時37分強行進入法庭，開門時涉撞傷一名女保安，令她右手手肘受傷。

庭內處理上訴案件1月裁決

而該庭處理的上訴案，上訴人為蘇廣達。他被指於前年8月5日「三罷」晚上，在秀茂坪紀律部隊宿舍附近被警員裁查時，在腰間搜出摺刀和萬用匙等。警方其後搜查其寓所，發現逾百把刀具。而他在警署進行錄影會面時，疑撕毀會面記錄文件。

上訴人早前被裁定管有攻擊性武器、刑事損壞等四罪成，被判囚32個月和罰款1000元。他今就定罪和判刑提上訴。法官聽取陳詞後，押後至明年1月4日裁決。

案件編號：HCMA340/2020