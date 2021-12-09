JUPAS｜嶺大動畫首納聯招競爭激　25人爭1位　 歷史系8人爭1位

距離2022年中學文憑試（DSE）開考不足5個月，大學聯招（JUPAS）昨晚截止，嶺南大學公布首輪申請結果，總申請人數較去年增三成八，是八大中增幅最大的院校，Band A和Band B申請人分别大增37%和33%。

而今年首度被納入聯招的「動畫及數碼藝術（榮譽）文學士」更十分「搶手」，成為嶺大競爭最激烈的課程，平均每學額超過25人競爭。而歷史系亦是首五個Band A競爭最激烈的科目之一，放BandA人數達250人，平均逾8人爭一學額。



嶺南大學。（資料圖片／高仲明攝）

嶺大聯招申請增38% 增幅為八間資助大學最多

嶺大表示，首輪聯招申請總申請人數較去年增38%，是八大中增幅最大的院校，Band A和Band B申請人分別大增37%和33%。而當中只有15學額的「動畫及數碼藝術（榮譽）文學士」課程，首度納入聯招之內，共2,253人報讀，單以放BandＡ的382人計，平均超過25人爭一學額。

以Band A比較，嶺大首五個競爭最激烈的科目中，四個屬於社會科學課程。心理學、社會學，健康及社會服務管理課程BandＡ人數分別有280、153及101，即平均13人爭一心理學系學額、9人爭一個社會學學額，以及逾7人爭一個健康及社會服務學額。

而歷史系則深受歡迎，在嶺大課程中排名第四（以BandA計）。歷史系來年學額有31個，有2,069人報讀，當中250人放BandA，平均逾8人爭一學額。

嶺南大學。 （資料圖片）

學校推薦直接錄取計劃反應踴躍

政府今年開始新推「學校推薦直接錄取計劃」，每間中學校長可提名兩人參與，學生獲錄取與否不受文憑試成績限制。嶺大形容反應踴躍，將邀請各獲推薦學生進行面試評核。

須留意，嶺大社會科學院在下學年起，經濟、政治學、心理學、社會學、健康及社會服務管理及社會與公共政策研究六個社會科學（榮譽）學士課程，將轉為課程收生，而非學院收生。

另外，嶺大有兩個學士課程更名。「環球博雅教育」轉名「環球可持續發展（榮譽）博雅學士」；翻譯系更名為「翻譯、跨文化研究及企業傳訊（榮譽）文學士」。