JUPAS｜醫學數據分析人才需求增　港大明年辦首個生物信息學課程

新冠肺炎疫情下，分析醫療數據的人才需求大增，香港大學將於下個學年推出全港首個「生物訊息學理學士」課程。該課程統籌聯席主任何永基介紹課程時指，疫情下不時會應用相關知識處理醫學數據，例如以病毒基因排序尋找病源，以及透過收集八達通數據估算本地疫情趨向等。但由於現時本港欠缺人才，行內長期有大量崗位空缺，加上需求會陸續增加，相信畢業生前景理想。

生物訊息學理學士課程統籌聯席主任何永基介紹課程時指，全球除新加坡、內地等，全球開辦相關學士課程的院校並不多。（曾凱欣攝）

香港大學將於下個學年推出全港首個「生物訊息學理學士」課程，課程由李嘉誠醫學院主辦，旨在培育本地生物信息學專才。

課程着重醫學大數據分析

生物訊息學理學士課程統籌聯席主任何永基介紹課程時指，全球除新加坡、內地等，全球開辦相關學士課程的院校並不多。新課程與現存生物醫學課程最大分別是較着重數據分析，學生在首兩年需要修讀生物醫學、數學、統計學及電腦。學科亦設創新的「錨定學科」，採用案例式學習。

何永基又指，課程涵蓋不同的生物醫學大數據應用，包括醫學影像人工智能分析、環球衛生與流行病學、醫療大數據分析。

行內長期現崗位空缺 料畢業生前景理想

何表示，疫情下不時會應用相關知識處理醫學數據，例如以病毒基因排序尋找病源，以及透過收集八達通數據，估算本地疫情趨向等，作流行病學大數據分析。但由於現時本港欠缺人才，何透露，行內長期有近20至30個崗位空缺，加上需求會陸續增加，相信畢業生前景理想，起薪點更可媲美「生物醫學學士」課程畢業生。

設15個學額 申請人必須中學修選生物或化學

至於收生方面，新課程首年設15個學額，申通人需要在文憑試中達到基本成績要求，包括英文和數學考獲第4等級或以上、中文及兩個選修科考獲第3等級或以上，以及通識考獲第2等級或以上，選修課必須包括生物和化學科。