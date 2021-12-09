安心出行｜長者安居協會向用戶送手機　方便出入處所可「嘟code」

政府今日（9日）起，強制市民進入食肆，以及受防疫規例限制的處所前，要先使用「安心出行」應用程式記錄行蹤，措施被指為難不諳使用智能電話的長者，政府隨後才表示，65歲以上長者、15歲以下兒童和殘疾人士可獲豁免。

長者安居協會今日（9日）表示，歡迎政府豁免長者用安心出行，但為防日後政府取消豁免，決定向使用第4代「平安手機」的長者，加送一部「安心出行機」，讓他們日後可使用智能手機出入公共場所，維持正常生活。



▼12.9首天堂食必須使用「安心出行」情況▼



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長者安居協會行政總裁王虹虹（王蓉）表示，歡迎政府豁免長者用「安心出行」，認為此舉反映政府並不適宜在現階段，對長者強制推行有關措施，強調協會願意繼續為長者發聲，協助決策者了解長者實際情況。她又指，若政府取消有關豁免，應建基於不會對長者造成太多困擾。

該協會為防政府日後取消對長者的有關豁免，特別向第4代「平安手機」用戶，加送一部「安心出行機」，讓他們可繼續安心出入公共場所，維持正常生活。

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對於政府擬安排機構贊助部分長者添置智能手機，她則指，並非所有長者都適合或喜歡使用智能手機，而智能手機亦不一定能解決所有關於長者應用安心出行的問題。

另外，該協會近日亦新推一線通第四代平安手機，提升定位追蹤及保安功能，包括攔截非電話簿內的電話，並會提供24小時服務，包括預約門診、服藥提示、情緒關顧，以及緊急支援等。

▼12.８最後一日堂食容許「填紙仔」情況▼

