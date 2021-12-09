安心出行｜直擊旺區食店強制「掃安心」前後對比　外賣客明顯增加

市民由今日（9日）起，進入食肆和表列處所，都需要使用「安心出行」應用程式。《香港01》記者於昨日及今日午飯時間，於旺角區食店直擊強制「掃安心」安排，食店前後對比。

記者連續兩日的於女人街同一餐廳外觀察，入食肆前「填紙仔」的情況不再。今日食客掃「安心出行」後供職員檢查，並量度體溫後放行到店內，過程花大約5秒鐘。食肆堂食強制「掃安心」後，該店購買外賣的食客明顯增加。

有購買外賣的食客坦言，由於不想使用安心出行程式，因而轉買外賣，「𠲖家迫人用，之後好多家庭聚會，都已經同屋企人協議，留喺屋企食。」



▼12.9首天堂食必須使用「安心出行」情況▼



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市民由今日（9日）起，進入食肆和表列處所，都需要使用「安心出行」應用程式，65歲或以上長者、15歲或以下及殘疾人士等3類指定人士，可用「填紙」方式替代。新措施實行首日的午飯時間，食店大部份食客都已轉用安心出行，食客掃二維碼後，再量度體溫，放行到店內，整個程序只需約5秒，亦未見混亂情況。

比較新措施生效前後兩日情況，同時段購買外賣及堂食的食客比例有較明顯改變，記者觀察約15分鐘，昨日堂食客約佔八成，外賣客則佔兩成；今日堂食及外賣客各佔一半，兩日整體食客數量未見明顯減少。另外，據記者昨日的觀察，該餐廳「填紙仔」及使用安心出行程式的食客，比例是九比一，「填紙仔」的食客年齡層分布於約20歲至40多歲不等，但今日強制「掃安心」安排實施後，填紙仔的情境不再。

▼12.８最後一日堂食容許「填紙仔」情況▼



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改買外賣食客︰措施好似唔係為咗防疫

有購買外賣的食客坦言，因不想使用安心出行程式，暫只好放棄堂食。到食肆購買外賣的陳小姐説，由今日開始會改買外賣「堅持到堅持唔到為止。」她解釋，因擔心私隱問題，不願在出入處所時掃碼，但家中已準備後備電話，「乜嘢都要拎走食唔係最麻煩，我就嚟過期換身份證，冇辦法唔去政府部門，我會到最後一刻先去。」

陳小姐續說，香港社區長期零確診，質疑政府強迫使用安心出行的做法，未必全與防疫有關，「好似唔係為咗防疫，係為咗另一樣嘢，為咗所謂通關，服務一小撮人。」她指，未來數星期的冬至、聖誕節及新年，已經要求家人改為在家中慶祝，並得到大家的同意。

年長食客︰用程式唔係麻煩 但職員檢查好阻時間

市民張小姐表示，由於家中的舊電話未下載「安心出行」程式，暫時不會堂食，「我都係想保障個人私隱，點都係唔download自己電話，」亦有年長的食客表示，新措施令店員不方便，「用程式唔係麻煩，但係要研究食客夠唔夠65歲，個學生夠唔夠16歲，真係好阻時間，老人家眼睛冇咁好去用電話，冇理由吓吓都攞人哋電話撳。」