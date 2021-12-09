西灣河開槍｜辯方指中槍被告無武器　警員A：在旁有人作煽動手勢

前年示威期間，21歲青年「熊仔餅」周柏均在西灣河被警員槍傷，他與另一男生就企圖搶槍及阻差辦公等罪受審。辯方今日（9日）繼續盤問開槍警員，並向他指出開槍前周柏均手無寸鐵，周遭的人也無甚動作，他的生命無直接受威脅，但警員A不同意說法。辯方質疑，既然警員開槍前因為行近的白衣人感到受威脅，為何不退後？但警員解釋白衣人曾以手勢煽動其他人「一齊上」，所以才上前箍著白衣人，打算以非法集結罪拘捕他。



兩名被告：周柏均（21歲，IVE學生）及胡子鍵（20歲，大專生）。控罪指，二人在2019年11月11日在西灣河故意阻撓正當執行職務的警員A，以及企圖搶去A的警槍；周另被控企圖在合法羈押下逃走。

辯方質疑A生命無直接受威脅

辯方今日繼續盤問開槍警員A。辯方指，A開槍前周手無寸鐵，周遭的人也無甚動作，生命無直接受威脅，但A不同意說法。辯方亦指出，首被告周柏均中槍倒地後雙目無神、眼神散漫，更「死吓死吓」，但A卻稱只能形容他是「擘大眼」。

A承認他雖然曾經接受防暴訓練，但「未做過真正嘅打暴動」，他亦承認反修例時期的工作壓力比平時大。

事發經過。(詳看下圖)

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見白衣人作手勢煽動一齊上

辯方亦質疑，既然開槍前白衣人及其身後的黑衣人行近，令A感到受威脅，為何他仍不後退，反選擇衝前箍著白衣人，A解釋當時白衣人以手勢煽動後面的人「一齊上」，所以才上前箍著白衣人，打算以非法集結罪拘捕他，但因為情況混亂，未能即時宣布拘捕。

承認曾一度用槍指向白衣人心口

辯方再指出，既然A也擔心白衣人搶槍，為何要衝向對方，更拔搶指向對方，質疑做法令「方便佢（白衣人）搶」，A不同意說法，但承認當手搶愈接近對方，對方會更易搶去手槍，亦承認手槍一度指著白衣人的心口。

案件編號：DCCC 475/2020