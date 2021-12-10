DSE｜考評局指疫情影響教學進度　精簡2023年12科評核及考試要求

因應疫情對學與教進度的影響，考評局今日（10日）公布，公開考試委員會已議決通過，進一步精簡2023年香港中學文憑考試的公開考試及校本評核的要求，包括取消通識科、中國文學科、英語文學科等10科的校本評核、精簡4個科目的校本評核要求，以及精簡12個科目公開考試的評核要求。

考評局期望，可釋出教學時間，讓師生在學與教方面更具彈性。



考評局今日指，公開考試委員會已議決通過，進一步精簡明年香港中學文憑考試的公開考試及校本評核的要求。（資料圖片）

考評局今日指，公開考試委員會已議決通過，進一步精簡明年香港中學文憑考試的公開考試及校本評核要求。10個取消校本評核的科目包括︰通識教育、中國文學、英語文學、生物、化學、物理、科學(組合科學/綜合科學)、科技與生活、資訊及通訊科技、健康管理與社會關懷。

中文科校本評核佔分比重減至10%

至於餘下4科需要評核的科目，考評局亦會精簡評核要求。中文科的校本評核佔分比重，會由20%減至10%，獲保留必修部分的閱讀活動，佔分比重則由6%增至10%，另會取消選修部分；至於英文科校本評核佔分比重維持15%，但說話能力考核則由2個減至1個。

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設計與應用科技校本評核，佔分比重由現時的40%減至20%，學生只需提交設計作業的第一部分，取消第二部分；視覺藝術佔分比重維持50%，並保留研究工作簿，但考生提交的藝術作品或評賞研究，則由4件減至2件。

▼2023年DSE校本評核及公開考試精簡安排▼



精簡12個科目公開考試的評核要求

在公開考試評核要求方面，連同考評局於今年10月底宣布取消的中國語文科口試（卷四），共精簡12個科目公開考試的評核要求。涉及科目包括企業、會計與財務概論（卷二）、中國歷史（卷一）、設計與應用科技（卷二）、經濟（卷二）、倫理與宗教（卷一）、地理（卷一）、歷史（卷一）、資訊及通訊科技 （卷二）、旅遊與款待（卷二）、音樂及體育 （卷三：實習考試）。