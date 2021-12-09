DSE2021｜考評局報告︰中英通識奪5**女生佔多　男生在數理科佔優

考評局今日（9日）公布2021年中學文憑試（DSE）考試報告。全體51,886名考生中，約11%是重考生，有出席考試的4,933名重考生中，只有213人（4.3%）考獲入大學最低門檻「33222」。惟若以報考最少5科的842名重考生計，逾三成人考獲「33333」，滿足入大學最低門檻有餘。

以性別來分析，四個核心必修科男女應考人數相若，男生在數學必修科中佔優，其餘三科奪5**的考生中，均以女生較多。而男考生在數理科目上較有優勢，生物、化學或物理科奪5**的男生比例較女生多。



（資料圖片／梁鵬威攝)

今屆共有4,933名重考生，只213人（4.3%）考獲入大學最低門檻「33222」，惟部份重考生未必報足五科，以842名最少報5科的重考生來看，逾七成人考獲「22222」，達入讀副學位課程最低資格；逾三成考獲「33333」，滿足入大學最低門檻有餘。

DSE 2021 重考生核心科由不合格變合格的人數及比例。（香港01製圖）

英文「翻身率」最低 去年不合格者僅23%成功變合格

四個核心科中，中文科有1,762名重考生，當中有1,213人2020年DSE不合格，有414人由不合格變3級或以上，即不合格重考生有34%「成功翻身」。而最多人重考英文（2379人），上屆有1,699人不合格，當中兩成三（398人）由不合格變3級或以上。

數學必修部份有1,925名人重考，去年不合格的748人中，六成八（508人）由不合格變合格；至於通識科1,045名重考生中，去年不合格的162人中，逾半、88人由不合格變合格。

▼2021 DSE 男生考生表現比較▼



若以性別劃分，2021 DSE考生男女比例約51比49。但考獲大學最低入學門檻「33222」的女生明顯較男生多，女生約有9,999人，佔女考生41%。男生有7,317人，只佔男考生約28.6%。

不論男女，四個核心科目（中英數及通識）均是最多人報考的科目。其後較多男考生報考的依次是物理、化學及經濟；女考生則是生物、經濟及化學。

（資料圖片／歐嘉樂攝）

中文科奪5**男女比例最懸殊

以性別來分析全體考生成績表現，四個核心必修科男女應考人數相若，惟男生只在數學必修科中佔優，其餘均由女生「取勝」。

兩個必修語文科中，成績優異考生以女性比例較高。中文科男女應考人數相若，但奪5**的女生達373人（佔1.7%），男生只有106人（佔0.5%）。若以奪5**、5*及5計算，逾一成半女考生考獲佳績，男生僅5.5%。英文科男女成績差距略為拉近，奪5級或以上男女考生比例分別為8.1%及10.2%，同樣是女生佔優。

至於通識科，獲取佳績的女生比例亦較高，281名女生考獲5**，佔女考生1.3%，129名男生考獲5**，只佔男考生0.6%。而考獲5或以上的女生更達12.4%，較男生（6.4%）高近一倍。

數學科必修是核心科目中男生唯一佔優的科目。男女考生人數各佔約一半，而奪5**的男生達2.4%，明顯較女生的0.8%高，整體近一成八男生考獲5級或以上成績，女生只約一成二。

(資料圖片)

生物、化學、物理及經濟科 男奪5**比例均高過女

是次報告數據可見，男考生在數理科目上較有優勢。不論是生物、化學、物理及經濟科，男考生奪5**比率都較高。

以生物科為例，女生投考人數比例較男生略高，佔約57%，惟奪5**比例僅1.5%，低於男生的2.7%；考獲5級或以上的男生多達22.8%，高於女生的18.8%。

至於物理科，明顯較多男生投考，女生佔不足三成。奪5**的男生達3.3%，明顯高於女生的1.4%。若以考取5級或以上的考生比較，男女比例分別為29.5%及23.2%。

另外，報考經濟科的男女考生人數相若，惟奪5**男生達2.9%，比女生的1.6%高；考獲5級或以上的男生逾兩成，較女生的一成七多。

中世史表現相若

值得留意的是，中史及歷史科，男女考生奪5**比例相距不遠，中史科奪5**女生較多，佔約1.5%，男則1.1%；惟歷史科奪5**男生達1.6%，略高於女生的1.4%。