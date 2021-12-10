旅發局推第三輪「賞你遊」　名額增至6萬個　須接種至少一劑疫苗

旅發局今日（10日）宣布推出第三輪的「賞你遊香港」，名額加碼至6萬個，即日起市民在本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿800元，可儲起機印收據，由明年1月3 日起向旅行團報名，換取本地旅行團名額一個。所有參與活動旅行團的人士，均須完成接種至少一劑新冠疫苗。



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有意參與第三輪「賞你遊香港」的市民，只需於本地零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿800 元（以最多兩張機印收據計），並儲起正本機印收據，並於明年1 月3 日起直接向參與活動的旅行社報名，明年1月11日至2月28日期間出發。

參加者出發前須將正本機印收據交予旅行社，並向旅行社繳付每人100元作按金（參加者可於出發日取回按金）或相關團費。他們亦須接種最少一劑新冠疫苗，並按政府最新防疫要求使用「安心出行」。

行程選擇更多元化

旅發局表示，新一輪「賞你遊香港」行程選擇亦更多元化，合共提供約300 個由不同本地旅行社設計的特色行程，四大主題涵蓋探索文化、大城小區、維港美景和尋覓美食，各旅行團已包括導遊服務、來回交通、一餐膳食及基本保險，行程會到訪至少兩個景點。部分旅行社今次亦會嘗試推出付費升級之選。

此外，旅發局亦邀請人氣歌手姜濤和Phoebus（吳啟洋），為全新的「優質旅遊服務計劃」宣傳擔任「一日店長」。

旅發局總幹事程鼎一表示，疫情下市民留港歡度佳節，趁機推出新一浪「旅遊‧就在香港」推廣，涵蓋新一輪「賞你遊香港」以及「優質旅遊服務」宣傳，希望透過活動刺激聖誕消費市道，亦邀請市民做自己的旅客之餘，更時刻做個服務由心的東道主，為通關後重迎旅客做好準備。