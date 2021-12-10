東涌線延線刊憲2029完工　東、西新站逐個睇　逸東商場料設出入口

耗資187億元建造的東涌線延線工程，港鐵早前為設計作公眾諮詢。港府今日(10日)就相關鐵路方案刊憲，正式訂立整個工程的走線及建造方式，由順朗路附近開始，至近文東路的一整段路軌都需要搬到更貼近填海區的位置，以配合東涌東站發展。

延線工程將增設東涌東站及東涌西站兩車站，兩個新車站的設計大有不同，其中東站車站大堂將以高架形式興建，以兩條天橋越過未來東涌P1路連接出入口；現有東涌站則需作出修改，將軌道西延穿過東堤灣畔，接駁東涌西站。未來東涌西站位置，則位於逸東邨以西，東涌河旁邊，料將於逸東商場及逸東（一）邨內設出入口。



東涌線延線早前拍板興建，將在現時的東涌線欣澳站至東涌站之間，增設東涌東站，服務未來東涌東填海區的居民；東涌線亦會向西伸延至位於逸東邨以西的東涌西站，成為東涌線新的終點站。政府今日就東涌線延線工程建造方案刊憲，擬建東涌線延線的建造工程會在鐵路方案獲得批准後盡快展開，並預計於2029年竣工。

東涌東站設計圖則。（路政署圖片）

東涌東站車站大堂採高架設計

東涌東站位於欣澳站與東涌站之間，迎東邨以東的位置。車站為高架設計，月台位於地面，大堂位於上層，類似欣澳站設計。車站會以兩條天橋接駁出入口，越過未來的P1公路通往新填海區位置。

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為配合東涌東站，東涌線需要進行軌道改道工程，由順朗路附近開始，至近文東路的一整段路軌都需要作出修改，讓路軌更靠近填海區域。至於現有東涌站亦需要修改，現有的掉頭隧道，將會與未來延長至西面、長約0.8公里的隧道連接，而隧道將會貫穿樓盤東堤灣畔地底。

東涌西站建造詳情



東涌西站料有出入口通向逸東商場

根據路政署東涌西站的圖則，東涌西站的大堂及月台均位於地底，車站位置上蓋現時沒有建築物。按圖則，車站位於東涌河畔，擬設4個位於地面的出入口，其中一個出入口會位於逸東商場外、一個位逸東（一）邨迎逸樓及祿逸樓之間的排球場，另外兩個則會與上述兩個出入口並排，但位於對面現時未有建築物的範圍內。為建造東涌西站，預計需要收回逸東邨以西逾9,700平方米土地。

東涌西站將設於滿東邨一帶。（資料圖片）

任何人如欲反對相關工程方案或其中部份，必須以書面向運輸及房屋局局長提出，說明其權益和受影響的方式，並不遲於明年2月8日前送達反對意見。

港鐵東涌線延線設計諮詢資料



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除東涌新市鎮填海完成，其餘工程都相繼上馬。東涌新市鎮擴展的P1路工程修訂今日亦刊憲，土木工程拓展署早前建議在擬議興建的單車徑上增建4條單車隧道，憲報內容指，會取消部分原先擬建的地面行人路及地面單車徑，改建為單車隧道，涉及的位置多位於路口交匯處。