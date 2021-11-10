東涌擬建臨時街市　六成受訪者認為可降物價　團體促落實公眾諮詢

今年《施政政告》中，食衞局宣布在東涌港鐵站附近的富東街興建東涌臨時街市，並計劃於明年底落成啟用。東涌社區發展陣線、監察公營街市發展聯盟及東涌街市關注組就東涌臨時街市進行問卷調查，六成受訪者認為臨時街市啟用後，能有效調整東涌物價，改善物價高昂的情況。調查亦反映出居民對臨時街市的配套及社區問題有不少意見。團體代表表示，在缺乏公眾諮詢下，東涌居民沒有渠道表達對臨時街市的想法，容易出現期望落差，促請當局盡快落實臨時街市公眾諮詢。



東涌社區發展陣線、監察公營街市發展聯盟及東涌街市關注組就東涌臨時街市進行問卷調查，六成受訪者認為臨時街市啟用後，能有效調整東涌物價，改善物價高昂的情況。（呂凝敏攝）

調查分別以網上及實體問卷形式在今年10月至11月進行，共收集430份有效問卷。結果顯示逾八成受訪居民希望臨時街市需要有熟食攤檔，逾七成受訪居民認為臨時街市需要增設免費接駁巴士前往東涌各個屋邨，另有六成受訪認為，臨時街市啟用後，能有效調整區內物價，改善物價高昂的情況。逾五成受訪東涌居民認為，臨時街市能增加就業機會，亦有近七成受訪者表示，設立臨時街市可增加消費種類選擇。此外，受訪居民亦關注臨時街市啟用後，會引發衞生、交通及噪音問題。

逸東邨居民瓊婷表示，由於現時富東街市格價高昂，街坊一直「捱貴餸」，不少人寧願跨區買餸。（呂凝敏攝）

區內物價高昂 居民需跨區買餸

逸東邨居民瓊姨表示，由於現時富東街市格價高昂，街坊一直「捱貴餸」，不少人寧願跨區買餸，「喺荃灣10蚊可以買到兩斤菜，喺東涌15蚊先買到一斤菜，所以好多人會拖架車仔出去，一買就買定一個禮拜嘅餸」。她亦擔心臨時街市只得36檔，未能滿足區內需求，「依家起多咗屋邨，多咗人住，得36檔其實唔係好夠」。

東涌區議員郭平表示，臨時街市選址在富東街，而附近有四至五間學校，故有需要在臨時街市內設立熟食檔，應付學生飲食需要，「平時放Lunch時間，見到商場好多餐廳都排晒長龍」。他指已在區議會旅遊漁農、環境衞生及氣候變化委員會提交文件，動議成立監察東涌街市工作小組，除了關注臨時街市啟用後的社區問題外，亦會要求當局就興建永久街市定出具體時間表。

政府計劃整合富東街與翔東路之間的用地，以興建臨時街市。（政府新聞網短片截圖）

東涌社區發展陣線幹事吳墁焜及監察公營街市發展聯盟發言人姚靈音表示，調查反映居民對臨時街市的建設及成效有一定期望，然而政府由6月宣布興建臨時街市至今，一直未有設立公眾諮詢，讓居民表達意見，以致居民未能有效地表達及反映對臨時街市設施的需要，更有不少居民不知區內將會興建臨時街市，無法參與規劃，促請當局盡快落實臨時街市公眾諮詢，避免出現期望落差。