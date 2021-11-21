東涌新海濱長廊分階段開放　洞穴式虛擬實境區　俯瞰大嶼山景色

發展局局長黃偉綸今日（21日）發表網誌，指東涌新海濱長廊改善工程會分三階段完成，整段海濱長廊長約400米，會採用「先駁通、再優化」理念，在每一階段工程竣工後，隨即開放使用；首階段臨海用地及由工地寫字樓活化為東涌社區聯絡中心已開放，中心的洞穴式自動虛擬實境區，可讓訪客置身立體空間，俯瞰大嶼山景色。



東涌東海濱長廊改善工程第一階段位於東涌社區聯絡中心外。（黃偉綸網誌圖片）

改善工程分三階段落成 首階段臨海用地長約70米

黃偉綸在網誌提到，東涌東海濱長廊改善工程分三階段落成，首階段臨海用地長約70米，土拓署取得用地後，用了約6個月時間把舊有的工地寫字樓活化為東涌社區聯絡中心及興建其毗鄰的海濱長廊，現已開放給各團體預約舉辦不同類型的社區活動。

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第三階段計劃連接海濱長廊至新發展碼頭 料明年年底完工

第二階段則長約85米，工程正在進行中，預計明年初開放予市民使用；第三階段計劃連接第一階段海濱長廊至東涌新發展碼頭，長約230米，土拓署明年6月收回相關土地後會隨即展開工程，預計明年年底完成。

東涌東海濱長廊的東涌社區聯絡中心已開放給公眾使用及參觀，中心是透過翻新及改裝舊有的駐地盤辦事處而成的。在設計上，舊辦事處地面一層的鐵皮外牆換成通透的玻璃，以連繫中心與外面海濱長廊的空間，讓中心內的市民可享受到戶外海濱的景色，而走進中心內會見到特大的中庭，寬敞的公共空間，自然光線充足。

互動展品及模型講解大嶼山發展及保育工作

東涌社區聯絡中心設有多個專題展覽區，訪客可透過多項互動展品及模型，了解可持續大嶼辦事處在大嶼山發展及保育的工作，以及增加對大嶼山自然、文化及歷史的認識，當中，洞穴式自動虛擬實境區，讓訪客身處一個立體的視覺空間，猶如置身現場俯瞰大嶼山的自然美景，或觀賞東涌新市鎮擴展的虛擬城市設計。