醫管局一年僅錄5億元盈餘　較前一年度37億元銳減32億

醫院管理局今天（10日）發表2020/21年度的年報，截至今年3月31日，醫管局僅錄得約5億元的盈餘，相比前一年度的37億元盈餘，銳減32億元。醫管局在20/21年度收入為850多億元，支出則為840多億元，其中員工成本佔了570多億元，比前年增多40多億元，但增幅略減；而醫療物品及設備的支出就比前年大增11億元，花了接近50億元，增幅達到29%，是五年來增幅最多的一年。



在2020/21年度，醫管局僅錄得約5億元的盈餘。 （資料圖片）

醫管局在2019/20年度錄得超過37億元的盈餘，去年回應傳媒查詢時解釋，是受到新冠肺炎疫情影響，大部分非緊急及非必要服務大幅縮減，令開支減少。

醫管局在2020/21年度則僅錄得5億元的盈餘，相較前一年度大幅減少32億元。該年度的收入與支出相若，其中員工成本佔了570多億元，比前年增多40多億元，但增幅略減，為7%，較前一年度增加10%為少。而醫療物品及設備的支出就為逾49億元，較前年增多了11億元，增幅達到29%，是五年來增幅最多的一年。

在2020/21年度，其他營運開支，包括折舊及攤銷也達到130多億元，較前年上升了20億元，增幅達到18%，亦是五年來增幅最多的一年。

高拔陞的年薪是616萬元。（資料圖片）

另外，醫管局在20/21年度的「壞帳」（註銷的未收回款額）為4600多萬元，較前一年度的6100多萬為少。

而醫管局在該年度最高薪的五名行政人員，依次排名是行政總裁高拔陞、九龍中聯網總監盧志遠、港島東聯網總監陸志聰、新界東聯網總監羅思偉、九龍東聯網總監譚錦添。高拔陞的年薪是616萬元，盧志遠和陸志聰同樣是581萬元，三人較前一年度僅加薪2000至3000元。而羅思偉年薪增加了10萬至554萬元，譚錦添則增加6萬至年薪549萬元。