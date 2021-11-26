范鴻齡獲續任醫管局主席兩年　新任期下月生效　范︰探討挽留人手

政府今日（26日）公布，再度委任醫院管理局現任主席范鴻齡和兩名現任成員邱達根及黃永灝，並委任兩名新成員溫文儀及何超蕸，任期為兩年，由下月1日起生效。



獲再續任醫管局主席的范鴻齡表示，未來會繼續探討如何優化不同公營醫療持續發展的應對策略，尤其是挽留人手、專科門診輪候時間管理和發展智慧醫院，並確保落實有關建議。



政府今日（26日）公布，再度委任醫院管理局現任主席范鴻齡，其任期為兩年，由下月1日起生效。（資料圖片）

溫文儀及何超蕸獲邀入醫管局董事局

新委任的成員溫文儀，為註冊專業測量師，是醫管局支援服務發展委員會成員、西九文化區管理局董事局成員、香港房屋委員會前委員和長遠房屋策略督導委員會前成員。

另一為員何超蕸為上市公司執行董事及東華三院前任主席，亦是伊利沙伯醫院醫院管治委員會現任委員，以及多間公立醫院的醫院管治委員會前主席及醫管局九龍區域諮詢委員會前成員，現為公民教育委員會、香港演藝學院校董會和平等機會委員會成員。

食物及衞生局局長陳肇始歡迎溫文儀和何超蕸加入醫管局，同時向獲再度委任的主席及兩名現任成員致意。（資料圖片）

食物及衞生局局長陳肇始歡迎溫文儀和何超蕸加入醫管局，同時向獲再度委任的主席及兩名現任成員致意，並感謝即將卸任的成員施榮恆、王沛詩及楊志威在過去六年對醫管局作出寶貴貢獻。

范：未來將繼續探討挽留人手、專科門診輪候時間管理等議題

面對人口老齡化及醫護人手不足等挑戰，獲再度委任的范鴻齡指，醫管局大會兩年前成立的持續發展專責小組，重點檢視了與公營醫療持續發展有關的問題，並制訂策略方向，對醫管局的中、長期規劃尤其重要；在未來會繼續與小組成員探討如何優化不同課題的應對策略，尤其是挽留人手、專科門診輪候時間管理和發展智慧醫院，並確保落實有關建議，令公營醫療服務可持續發展。他又補充，未來會繼續與食物及衞生局、醫管局大會和所有員工緊密合作，為市民提升和提供優質的公營醫療服務。

獲再度委任的范鴻齡指，醫管局大會兩年前成立的持續發展專責小組，重點檢視了與公營醫療持續發展有關的問題，並制訂策略方向。（資料圖片）

范鴻齡續表示，過去兩年充滿挑戰，非常榮幸可以與醫管局8萬多名專業和充滿熱誠員工，一起應對新冠肺炎疫情。他續指，全體醫管局員工在不同崗位盡忠職守，不但在公立醫院照顧病人，更以創新方式支持政府在社區設立治療設施和疫苗接種服務，增強香港抗疫能力。

林大輝（左二）獲續任理工大學校董會主席3年。（資料圖片/張浩維攝）

林大輝獲續任理大校董會主席3年

另外，政府亦刊憲公布再度委任林大輝，出任理工大學校董會主席3年，林是由2019年起，出任校董會主席。理大校董會副主席耳鼻喉科專家李國祥及大學司庫兼校董會成員方蘊萱，同樣獲續任3年，新任期由明年1月1日起生效。