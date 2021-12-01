醫管局推護士診所先導計劃治療精神科病童　大幅減少入院次數

13歲患自閉症譜系及輕弱智的樂樂，升中後難以適應新環境及學習模式，經常發脾氣及打傷身邊的人去表達情緒，獲轉介至葵涌醫院。透過「綜合模式護士診所先導計劃」跟進後，大幅減少他入院次數，情緒也愈趨穩定，學懂忍耐及以合適方式表達自己想法；護士提供的工作坊及親子關係小組，令其家人及老師亦能更了解樂樂心理，助減輕照料病人的壓力。
近年兒童及青少年精神科的服務需求增加，九龍西聯網新症平均輪候時間約96星期。除藥物治療外，長期護士介入治療可減輕醫生負擔，提升專科門診質素。醫管局因此在2018年推出兒童及青少年科「綜合模式護士診所先導計劃」，由護士制定符合病人需要方案，提早12個星期開始護理計劃，經醫生診斷後的病情支援和一系列輔助病人與家屬的心理健康服務。
醫管局在2018年起於七個聯網推出綜合模式護士診所先導計劃，其中人口最多的九龍西聯網的葵涌醫院，提供大部分綜合護士診所兒童及青少年精神科服務。透過計劃，病人可在見醫生前由專科護士進行評估；在醫生診斷後，護士持續跟進患者病情，提供病人過渡性服務，亦為照顧者及家人提供溝通工作坊，教導幫助病人即使出院後亦能正常生活。
患有自閉症譜系障礙(Autism Spectrum Disorder, ASD) 及輕度弱智的樂樂，在2020年升上中學後病情惡化、行爲轉差，不熟悉的環境，再加上青春期轉變令他感到焦慮、脾氣經常不受控，對一些特別負面字眼如「NO」、「 不能」或批評的説話，感到特別敏感而牽動情緒，會因周遭發生的事情不合心意而出手打人。
樂樂媽媽：子參加計劃後覆診由每周延至相隔9周
樂樂媽媽說：「之前都冇試過咁，初時佢小五、六去睇私家醫生，之後升中開始大個咗知多咗嘢，知道自己跟唔上其他人，焦慮大咗……佢講嘢好差，唔識得去表達，一下子就會郁手。」中學升上特殊學校，她指老師都不懂得如何處理，「佢打完人會即刻講對唔住，會即刻喊，但佢忍唔到嗰吓。」
她特別指兒子對數目字「2」特別固執，「如出街食飯必須要搵2號枱坐……計數如果答案冇『2』又唔鍾意。」兒子很喜歡遊車河，但當巴士到站時沒有人上落，他又會很焦躁，曾經試過出手拍打坐前面的乘客。
樂樂半年内先後6次進入急症室，住院時間最嚴重是一次需要在明愛醫院留院2個多月，其後轉介至葵涌醫院護士診所，情緒漸漸穩定及有明顯好轉；從每個星期覆診見醫生，至今經過接受9個月護士診所服務後，現只需隔9個星期覆診。
用白豆黑豆教病童好與壞行為
兒童及青少年精神科顧問護師陳潔萍指，自閉症小孩需要「視覺提示」，護士會將抽象的情緒以物件呈現出來，「畀佢哋知道原來我嘅行為係影響緊你、你會咁樣睇我，咁佢哋先會明。」她表示，護士會利用白豆和黑豆去教樂樂甚麼是好行為、壞行為，她憶述之前樂樂玩遊戲輸了發脾氣，護士給了一顆「黑豆」，他馬上不滿踢桌子，但後來慢慢接受到「輸了亦不要緊」，學懂只要深呼吸，能冷靜下來便可重新繼續遊戲。
樂樂媽媽說，參加護士診所工作坊後，她現在已懂得隨身攜帶「叻叻卡」，表揚樂樂有好行為，他便明確地知道自己的行為正確，會因此感到很開心，減輕焦慮。「陳姑娘會教我哋點做，自己都會開心啲……之前一見到佢整到人就會好大壓力。」她形容樂樂「以前覺得好頭痛，好似帶住個計時炸彈出街。唔知佢幾時會整到其他人，當你諗嘅嘢同佢唔同又會發脾氣。」
她指兒子經常行為失控後會問她「嬲唔嬲」，很緊張她的反應，如果她表示生氣，兒子隨即會更加暴躁。
家長學校相互配合助康復
葵涌醫院資深護師（精神科）唐文浩負責家長工作坊小組，針對改善小朋友問題的技巧，設計社交故事圖書，利用實質的讚賞及個人化的道具，教導家長們如何與情緒病孩子建立優質的親子時間、如何運用讚賞去有效地鼓勵孩子。
兒童及青少年精神科顧問護師陳潔萍進一步說，很多患者在住院期間透過藥物及護士協助，有能力穩定地處理情緒，但出院後會「亂晒大籠」、或因行爲問題而再次入院；而自閉症患者如樂樂，表達能力較弱，「其實呢個case都好難處理，不過比預期中好。因為大家去配合，學校又肯參與，媽咪又好肯去學，比預期（康復進度）好，已經一年冇搵我哋。」
醫管局早前曾透過問卷，訪問了在2019年11月至2020年10月期間曾密集地接受過服務的兒童及青少年病患的家長，了解父母在接觸護士診所前後的壓力指數轉變，其中84%父母感到壓力減少，另外14%反認爲壓力增加。陳潔萍解釋，當父母來到護士診所後，護士會更詳細地解釋孩子的狀況問題、將來會出現的情況等，當父母理解病情多了，擔憂亦隨之增加，或會令到他們感到有壓力，需要一段時間去接受。