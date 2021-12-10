美籍男生涉迫13歲女同學口交及性交　事主口供存疑　裁被告罪脫

美籍男生在14歲時涉迫同校13歲女生為他口交及性交，被控向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為 、非法性交等4罪。裁判官今日（10日）裁決指，女事主盤問下承認曾與有相似經歷的朋友討論如何應付辯方提問，認為她的證供或因受到影響，雖然事主稱事後患上抑鬱及創傷後遺症，裁判官留意到她仍如常生活，又參與派對，終認為事主證供有疑點，裁定被告罪名不成立，無罪釋放。



被告案發時14歲

現年17歲的男被告面對4項控罪，包括向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為、與年齡在16歲以下的女童非法性交，及以威脅促致他人作非法的性行為罪。案發於2019年4月至6月期間，當時女事主X只有13歲，而被告只有14歲。

聲稱曾在會所口交及性交

控方案情指被告曾迫女事主X在一個會所中替他口交，又在另一會所與X談及口交事件，順勢迫她性交，當次亦是X首次的性經驗。後來，X擔心被告會向朋友透露二人曾性交，怕會令她名譽受損，於是再到會所與被告傾談，但二人又再發生性行為。

最後一次事件則發生在X家中，當時她邀朋友到家中舉辦派對，被告不請自來，兼威脅X若不願與他性交，他便不會離開，X於是就範。

事主曾與朋友討論如何應付辯方盤問

裁判官分析證供指，X在盤問下承認有朋友亦有類似經驗，並需要上庭作供，她曾與朋友討論要如何應對辯方提問。有鑒於此，裁判官認為X的證供或在無意間被影響，而非她真實的記憶，因此在考慮她的證供時會份外小心。

雖患抑鬱但能如常生活上派對

裁判官又提到，雖然X稱事後患上抑鬱、創傷後遺症，但法庭卻留意到她仍如常生活，又參與派對，加上X與其友人的證供亦有出入，最終認為X的證供有疑點，裁定被告4罪不成立，亦批准其訟費申請。

案件編號：ESCC1319/2021