教師涉與女生性交　被告稱深明不能侵犯事主　只以口述性交作紓緩

男教師邀15歲女學生到家中看Netflix電影，並發展成情侶後涉與對方5度發生性行為案續審。被告今（26日）繼續作供，他深明不能與16歲以下人士性交，但事主X又對性感好奇，故二人對話時，都會帶點色情成份，亦曾與事主以口頭描述性交過程作娛樂及紓緩。事主曾在訊息中談及「不明液體」，被告解釋是X挖苦他廚藝不精，而事主提及的「分泌物」，被告指是事主的汗水。他至事主痛失愛貓，他安慰對方時才首次發生性行為，當時事主已年滿16歲。



被告馮霆麾（37歲，事發時為教師）被控於2019年1月3日至8月2日期間，兩度在元朗單位非禮15歲女童X，以及5度與X非法性交。

被告馮霆麾稱他深明事主未滿16歲不能性交，故他只有與事主以口頭描述性交過程作娛樂及紓緩。(資料圖片)

指X曾透露患抑鬱症

被告今日繼續作供，他指與X拍拖期間，X經常要他用一些方法表達愛意，又知道X有失眠問題，並指X曾透露因抑鬱症要求診精神科。

他續指，X後來變得多疑，懷疑他與其他女同學有染，漸漸令他感到有壓力。他在2020年8月向X提分手，而X分手後仍不斷致電他，但在電話中卻未有說話，只是不停哭泣。

X不時會頭痛腳痛及經痛

他解釋，二人在對話中談及「不明液體」是X在挖苦他廚藝不精，以此形容他煮出來的食物；而X稱「某部位分泌物好多」是指出汗，又稱X對性好奇，經常與他對話時帶色情、意淫成份。他又指，X在對話提及「痛」非指陰部痛，而是因為她當時大腿受傷，又稱X不時會頭痛、腳痛、經痛及背痛，對話中的「痛」有時意思是指這些部位的痛。

官問落雨稱濕晒點意淫

被告舉例稱，X試過落雨被淋濕，會對他說「我濕哂」，但法官陳廣池即質疑「咁佢真係濕哂嘛，點意淫？」被告強調X其他情況下都經常會語帶雙關。

首次性交時X已滿16歲

被告表示，雖然他亦想與X親近，但深明要遵守16歲的界線，不可與16歲以下人士性交，而他承認在2020年7月安慰痛失愛貓的X時與她性交，但當時X已滿16歲。

被告又指，曾與X在其家中口頭描述性交過程，並當作是娛樂。被問到既然都會「講咸嘢」，為何不性交，他指雙方都知道當時未滿16歲不可以性交，而「講咸嘢」也是一種「紓緩」。

案件編號：DCCC398/2021