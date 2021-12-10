八旬翁疑遭拔錯喉　專家指錯誤姿勢下拔喉　終令脆弱心臟無法復元

83歲老翁2016年到瑪麗醫院作電腦掃描，惟留院期間跌倒，之後被送到深切治療部時，有男護士在他坐立時拔除其導管，老翁之後出現不適需急救，3日後死亡。死因研訊今（10日）續，心臟科醫生指死者原本血管已有問題，若事前先諮詢專科醫生，未必會進行骨科手術，之後一連串的問題未必會發生。但他認為，涉案男護士以錯誤方式拔喉是「最後一根稻草」，令老翁已脆弱的心臟去到不能回轉的地步。



因跌倒致骨折從而需做手術

心臟科專家證人王國耀醫生供稱，死者祁枝(83歲)於入院當晚跌倒，因髖關節骨折而須做手術。手術過後，祁身體出現不明原因的血色素下降，需要短時間內大量輸血，加重對其心臟的壓力，最終導致急性心肌梗塞，並須轉入深切治療部，及插入頸部的血液透析導管。

若留意到心血管有問題應諮詢專科醫生

王認為，由於祁有長時間的血管問題，院方應留意到其心臟的血管有問題，若他們在事前有找心臟科醫生諮詢，未必會選擇做手術，亦不會導致其情況轉差而須轉入ICU。

主要證人供詞。(詳看下圖)

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男護士未跟指引拔喉致空氣栓塞

祁被轉入ICU後，情況沒有好轉，又未能排尿，故院方預先為其頸部血液透析導管，準備日後用以洗血。後來祁的情況有改善，不需要洗血，醫生決定將他送回骨科病房，但要先將頸部的導管拆除。結果，男護士因未有跟從指引，在祁坐立時拔除導管，導致空氣栓塞。

指引列明拔喉管需頭低腳高

王解釋指，指引中列明為病人拔除頸部導管時要以「頭低腳高」的姿勢，目的是防止空氣進入靜脈。祁拔除導管後不久出現心臟停頓，之後雖然成功搶救，但導致急性心肌梗塞，心肌酵素升至7千多，心臟再沒有能力復元，其他器官亦慢慢衰退。

相信祁當時確出現空氣栓塞

王續指，他相信祁當時的確出現了空氣栓塞，且是相當份量的空氣。王解釋，頸部血液透析導管的洞口並不小，若病人的身體水份低並作坐立姿勢，或大力吸氣時拔喉，均會增加空氣栓塞的風險。王稱其他醫生當時反應已十分快，處理已十分好，但拔喉有如「最後一根稻草」，令到祁的病情去到不能回轉的地步。

記錄不全同事未能意識跌倒風險

護理科專家車錫英教授供稱，登記護士為祁作入院風險評估時，沒有填寫跌倒風險分數（Fall Risk Assessment Score），令同事未能意識到須特別留意。雖然就算該護士有填寫總分，亦無法確保祁不會跌倒，但「起碼我地做咗自己個part先。」

拔喉失誤應可避免

車續稱，負責拔喉男護士的失誤理應可以避免，但不認為對方是故意的，因沒有人會願意以其職業資格冒險，相信他只是一時「醒唔起」。車解釋指，公營醫院的入院率高達120%至130%，ICU的病人情況稍為穩定，便需轉至普通科病院。可見深切治療部護士工作量大，人手不足，故不能排除涉案男護士是因此才會犯錯。

死者祁枝（終年83歲），於2016年5月27日，因心肌梗塞入住瑪麗醫院深切治療部。期間有護士在祁坐立時拔除導管，病人之後出現血管空氣栓塞，心臟一度停頓3至5分鐘，3日後死亡。

案件編號：CCDI-303/2016(LW)