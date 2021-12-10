新冠疫苗｜66歲婦死於心肌炎曾接種復必泰　專家：或涉細小病毒

一名66歲婦人今年7月接種首劑復必泰疫苗，16日後離世，解剖證實死於心肌炎。負責評定疫苗與嚴重事件關係的專家委員會表示，細小病毒亦可以造成心肌炎，而死者心臟組織亦發現細小病毒基因，無法確定其心肌炎情況跟打針的因果關係，為委員會首宗存分歧個案。



▼12.9 首天市民進入食肆需使用安心出行▼



+ 7

心臟組織發現細小病毒基因 委員會現分歧

新一期的「新冠疫苗的安全監察報告」顯示，一名66歲婦人今年7月接種第一劑復必泰疫苗16日後離世，解剖結果證實死因為心肌炎，她有肺炎亦是導致死亡的重要情況。委員會提到，細小病毒感染亦可以導致心肌炎，顯微鏡檢查顯示死者心臟有與病毒性心肌炎吻合的特徵，而從她的心臟組織中也發現細小病毒基因，沒有確定的證據顯示事件由疫苗引起。

委員會認為，即使離世個案與疫苗接種有時間關聯，但死者心臓組織中存在病毒基因令情況出現分歧，因此無法確立死者患有心肌炎和疫苗接種有因果關係，為委員會首宗評定與疫苗接種因果關係不確定的個案，個案會轉交香港大學的疫苗安全監測計劃分析。

▼提供復必泰疫苗接種服務營醫護機構▼



11月1日至11月30日期間，衞生署接獲13宗接種新冠疫苗後懷疑出現心肌炎或心包炎的個案，專家委員會審視臨床數據後認為5宗無關心肌炎或心包炎，另外兩宗個案需要更多資料才能評估，而餘下6宗個案介乎13至69歲均曾接種復必泰疫苗。同期有兩宗死亡個案離世前14日接種過新冠疫苗，分別打科興及復必泰疫苗，委員會認為無臨床證據顯示事件由疫苗引起。