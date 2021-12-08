復必泰疫苗｜輝瑞：實驗顯示打3劑新冠疫苗有效中和Omicron

美國藥廠輝瑞（Pfizer）與德國生物新技術公司（BioNTech）12月8日稱，實驗室測試顯示，接種3劑由他們共同研發的新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫苗，能有效中和變種病毒株Omicron（奧密克戎）。



輝瑞和BioNTech發聲明指，接種3劑他們研發的新冠疫苗，可將血清中針對Omicron的中和抗體水平提高25倍。測試顯示，1個月前接種第三劑疫苗的人士提供的血清有效中和Omicron，其效力與已接種兩劑疫苗人士的血清對抗原始病毒株的效力相若。

英國新冠肺炎疫情：圖為12月4日，英國政府在貝爾法斯特一間消防局內設置臨時新冠疫苗接種中心，一名護士正處理輝瑞新冠疫苗，準備為到訪中心的民眾接種。（Reuters）

新冠病毒靠「棘突蛋白」（Spike protein）來與人體細胞膜的受體結合，以入侵人體細胞。中和抗體（Neutralizing antibody）可阻止它們結合，從而阻止病毒入侵。

輝瑞和BioNTech稱，他們會繼續研發針對Omicron的疫苗，如有需要，他們可在2022年3月推出這種疫苗。

「輝瑞疫苗」由輝瑞與BioNTech聯合研發。這款名為BNT162b2的疫苗在中國大陸及港澳的商品中文名稱是「復必泰」，其引進及商業化是由BioNTech的合作夥伴復星醫藥負責。