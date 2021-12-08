許樹昌：不少國家要求打三針科興　Omicron殺傷力或不及Delta

中大呼吸系統科講座教授、政府專家顧問許樹昌領導的研究團隊顯示，接種復必泰產生中和抗體的水平較接種科興的顯著地高。許今日（8日）在電台節目中表示，由於科興所產生的抗體水平不高，故接種兩針科興半年後，只得16%人抗體水平合格，認為接種科興人士應優先打第3針。他稱，不少國家都要求打三針科興才視為「完成接種」，例如新加坡等。

許又指，現有數據顯示，變種病毒Omicron殺傷力及死亡率似乎不及Delta，但強調仍然言之尚早，因部份人仍然留醫，未知最終結果，至今未有足夠數據作定論。



中大呼吸系統科講座教授許樹昌。（資料圖片）

許樹昌說，研究團體發現打兩針後一個月，接種復必泰者的中和抗體水平是接種科興者的三倍。在接種兩劑復必泰6個月後，有八成人的抗體水平較理想；若接種科興，由於科興所產生的抗體水平不高，跌得較快，最終只得16%人合格。他認為，相關結果與內地數據吻合，故接種科興人士應優先打第3針，不少國家都要求打齊三針科興才視為「完成接種」，例如新加坡等。

他又指，研究結果發現，復必泰及科興均有效產生減低感染重症及死亡風險的T細胞，但當中科興產生T細胞效能較為顯著。

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特首林鄭月娥昨日談及通關時，曾稱開放的關口暫以陸路口岸為主，不包括廣深港高鐵、紅磡直通車或港澳碼頭。許樹昌認為是「穩陣做法」，因剛剛開關時，集中在個別地方會較易檢查數據，並能先作試行。

港府與內地就通關熔斷機制 討論「寬鬆少少」版本

在熔斷機制方面，許稱，據以往概念，社區一旦出現源頭不明個案便應暫停，但據知政府正與內地討論會否「寬鬆少少」，但未知最終定案。

許樹昌又指，根據現有數據，變種病毒Omicron在短短數周已在約40個地方蔓延，反映傳播力很高，但殺傷力及死亡率似乎不及Delta，但強調仍言之尚早，因部份感染患者仍然留醫，未知最終結果，故至今未有足夠數據作定論。

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