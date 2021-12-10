強制檢測｜57歲男病人潛伏期在港　住所薄扶林碧瑤灣16座上榜

一名57歲新冠肺炎男病人抵港時確診，他潛伏期時身處香港，其住所薄扶林域多利道550號碧瑤灣16座被納入強制檢測，11月17日至12月10日逗留該廈超過兩小時的人士，需在12月12日或之前檢測。
該名57歲男病人（編號：12486），居於薄扶林域多利道550號碧瑤灣16座，他11月18日離港經新加坡前往越南，其後從越南經航班CX764於12月8日抵港，在香港機場檢測呈陽性，病人沒有病徵，Ct值少於30即病毒量高，並帶有L452R變異病毒株（N501Y和E484K則呈陰性）。他3月22日及4月12日於香港接種兩劑復必泰疫苗。
由於他潛伏期內在香港逗留，其住所薄扶林域多利道550號碧瑤灣16座被納入強制檢測，任何人在11月17日至12月10日在該大廈逗留超過兩小時的人士，須要在後日（12日）或之前檢測，若在12月8日至12月10日已完成檢測，毋須再做檢測。
▼圖解註冊「香港健康碼」步驟▼
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