居太古城壽山村道兩男子外遊返港初確診　離港前曾到22處強制檢測

新冠肺炎疫情肆虐，衞生防護中心昨晚（8日）表示，兩名39歲男子外遊返港，在酒店檢疫期間初步確診新冠肺炎，確認帶有L452R變異病毒株，病毒Ct值少於30，代表病毒量並非最低，列屬輸入個案。他們分別於上月22日前往丹麥，及上月20日經德國往捷克。二人離港前分別居壽臣山壽山村道一獨立屋及太古城寶山閣，後者在香港海洋公園萬豪酒店工作，最後上班日期為11月17日。



食物及衞生局公布強制檢測公告，因應兩宗於潛伏期間曾於香港逗留的初步確診輸入個案，為審慎起見，他們於潛伏期在港曾居住、工作相關和曾到訪的地點，一共22個指明地方被納入強制檢測公告，當中12處為食肆，包括太古城敏華冰室、金鐘廊一風堂、銅鑼灣棋哥燒鵝餐室及銅鑼灣八月花等，以及香港機場環亞機場貴賓室和海洋公園萬豪酒店海灣LG層男員工更衣室。



▼12月8日強制檢測公告詳情▼



居壽山村道獨立屋患者往丹麥

首宗個案涉及一名39歲男病人，居於壽臣山壽山村道一獨立屋。他於11月22日前往丹麥，離港前於11月20日進行的檢測結果呈陰性，他從德國經英國乘搭航班VS206於本月5日抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行的檢測結果呈陰性。

他於抵港後第三天（7日）在指定檢疫酒店的檢測樣本結果呈初步陽性，病人於當日出現病徵，Ct值少於30，並確認帶有L452R變異病毒株（N501Y和E484K則呈陰性）。他於3月19日及4月9日於香港接種兩劑復必泰疫苗。

太古城寶山閣患者為海洋公園萬豪酒店員工

第二宗個案涉及另一名39歲男病人，居於太古城寶山閣。他於11月20日經德國前往捷克共和國，離港前於11月19日進行的檢測結果呈陰性。他從捷克共和國經德國乘搭航班LH796於11月29日抵港，抵港時在香港國際機場臨時樣本採集中心抽取樣本進行的檢測結果呈陰性。

他於抵港後第九天（7日）在指定檢疫酒店的檢測樣本結果呈初步陽性。病人沒有病徵，Ct值少於30，並確認帶有L452R變異病毒株（N501Y和E484K則呈陰性）。他於7月6日及7月29日於香港接種兩劑復必泰疫苗。他在香港海洋公園萬豪酒店工作，最後上班日期為11月17日。

政府公布22個指明地方被納入強制檢測公告，當中包括棋哥燒鵝餐室。（資料圖片）

12食肆納強檢 包括金鐘廊一風堂、銅鑼灣棋哥燒鵝餐室

因應上述兩宗個案，當局公布22個指明地方被納入強制檢測公告，已經完成新冠疫苗接種的人士亦須接受強制檢測：

1. 任何在11月16日中午12時至下午2時期間曾身處香港九龍尖沙咀梳士巴利道18號香港洲際酒店大堂低座欣圖軒的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月10日或之前接受檢測。受檢人士若在12月6日至12月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

2. 任何在11月16日至12月8日期間曾身處香港鰂魚涌太古城道1號太古城高山台寶山閣超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於12月10日或之前接受檢測。受檢人士若在12月6日至12月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

3. 任何在11月16日上午9時至上午11時期間曾身處香港鰂魚涌太古城道12號太古城星輝台衛星閣地下 G1008-G1009號鋪敏華冰廳的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月10日或之前接受檢測。受檢人士若在12月6日至12月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

4. 任何在11月17日下午6時至下午9時期間曾身處香港天后永興街21號地鋪及閣樓獅子林私房火鍋的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月10日或之前接受檢測。受檢人士若在12月6日至12月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

5. 任何在11月17日上午10時至下午2時期間曾身處香港九龍旺角彌敦道750號始創中心11樓1114室莫黃維牙醫診所的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月10日或之前接受檢測。受檢人士若在12月6日至12月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

6. 任何在11月17日中午12時至下午2時或年11月17日下午11時至下午11時59分期間曾身處香港香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店海灣LG 層男員工更衣室的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月10日或之前接受檢測。受檢人士若在12月6日至12月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

7. 任何在11月17日下午3時至下午5時期間曾身處香港香港仔黃竹坑道180號香港海洋公園萬豪酒店海灣地下員工餐廳的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月10日或之前接受檢測。受檢人士若在12月6日至12月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

8. 任何在11月18日下午7時至下午9時期間曾身處香港金鐘金鐘道93號金鐘廊 Lab Concept 1樓 F04-F06號鋪一風堂的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月10日或之前接受檢測。受檢人士若在12月6日至12月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

9. 任何在11月18日下午7時至下午8時期間曾身處香港金鐘金鐘道88號太古廣場2樓220號鋪 IL COLPO 的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月10日或之前接受檢測。受檢人士若在12月6日至12月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

10. 任何在11月19日下午10時至下午11時59分期間曾身處香港九龍尖沙咀麼地道65號安達中心地庫1樓2號鋪星悅的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月10日或之前接受檢測。受檢人士若在12月6日至12月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

11. 任何在2021年11月19日中午12時至下午2時期間曾身處香港中環蘭桂坊德己立街30-36號加州大廈23樓 Kyoto Joe 的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月10日或之前接受檢測。受檢人士若在12月6日至12月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

12. 任何在11月19日下午6時至下午8時期間曾身處香港九龍尖沙咀金巴利道27-31號永利大廈地下6-10號鋪源記餐廳的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月10日或之前接受檢測。受檢人士若在12月6日至12月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

+ 2

13. 任何在11月19日下午3時至下午7時期間曾身處香港九龍尖沙咀彌敦道118-130號美麗華廣場2期2樓282-283號鋪 CHIC PRIVATE i SALON 的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月10日或之前接受檢測。受檢人士若在12月6日至12月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

14. 任何在11月19日下午1時至下午4時期間曾身處香港九龍尖沙咀金馬倫道48號中國保險大厦地下 A2鋪元朗冰室的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月10日或之前接受檢測。受檢人士若在12月6日至12月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

15. 任何在11月19日中午12時至下午2時期間曾身處香港九龍尖沙咀金馬倫道23-25A 號金馬倫廣場22樓松健莊的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月10日或之前接受檢測。受檢人士若在12月6日至12月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

16. 任何在11月20日上午10時至上午11時期間曾身處香港銅鑼灣告士打道311號皇室堡8樓八月花的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月10日或之前接受檢測。受檢人士若在12月6日至12月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

17. 任何在11月20日下午8時至下午11時期間曾身處香港新界大嶼山赤鱲角暢達路1號香港國際機場一號客運大樓7樓環亞機場貴賓室(離境大堂，鄰近60號閘口）的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月10日或之前接受檢測。受檢人士若在12月6日至12月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

18. 任何在11月20日下午2時至下午4時期間曾身處香港銅鑼灣渣甸街45號人人大廈地下棋哥燒鵝餐室的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月10日或之前接受檢測。受檢人士若在12月6日至12月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

19. 任何在11月20日下午2時至下午3時期間曾身處香港銅鑼灣高士威道66號香港中央圖書館的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月10日或之前接受檢測。受檢人士若在12月6日至12月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

20. 任何在11月21日下午6時至下午10時期間曾身處香港灣仔港灣道1號香港君悅酒店大堂層香港君悅酒店宴會大禮堂的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月10日或之前接受檢測。受檢人士若在12月6日至12月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

21. 任何在11月21日下午2時至下午5時期間曾身處香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場9樓 Planet J Hong Kong 的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月10日或之前接受檢測。受檢人士若在12月6日至12月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

22. 任何在11月22日上午9時至下午1時期間曾身處香港新界大嶼山赤鱲角暢達路1號香港國際機場一號客運大樓6樓環亞機場貴賓室(離境大堂，鄰近1號閘口)的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客），須於12月10日或之前接受檢測。受檢人士若在12月6日至12月8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

4間學校爆流感 師生需強檢

另外，由於四間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，有關疾病病徵與新冠病毒相似，相關學校或其指明級別被納入強制檢測公告。

任何在11月25日至12月8日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於12月10日或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於12月12日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在12月6日至8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定：

1.香港新界葵涌葵盛東邨盛國樓地下 G1 室葵盛禮賢會幼稚園

2.香港新界葵涌荔景邨仰景樓（第 5 座）2 樓禮賢會荔景幼兒園

在11月25日至12月8日期間於以下指明學校就讀以下指明級別的學生及曾面授該等指明級別學生的指明學校老師（包括但不限於全職、兼職和替假老師），須於12月10日或之前接受檢測。受檢人士若在12月6日8日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定：

1.香港九龍何文田巴富街 20 號九龍小學三年級

2.香港新界大嶼山愉景灣海澄湖畔路 38 號智新書院二年級