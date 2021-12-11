工展會｜安心出行無阻長者搶5蚊鮑魚　未夠五分鐘即被搶購一空

工展會今日（11日）開鑼，大會推出不少優惠貨品，吸引市民提早2時，早上九時已前來排隊，當中不少更是長者，或因長時間等候及排隊人多，工展會原定十一點可入場，惟最終要延誤約五分鐘，已來部分排前列的市民不滿。今年入場要先掃安心出行，兼要給予職員檢查，但「重重關卡」無阻入場人士搶購平貨，不少限量優惠都被極速被搶購一空，當中5蚊鮑魚更在五分鐘內被搶完。



▼12.11 工展會重返維園開鑼不少市民排隊入場搶購平貨▼



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今日（11日）是第55屆工展會的第一日，原定於十一點開始，但未到十點已有數百市民到場等候開幕，要掃安心出行、不設試食等防疫措施都未有減低市民入場的意欲，但大部分人都表示今年並無特別掃貨目標。排隊頭的陳先生表示，約九點已到場排隊，疫情前每年都會到工展會購物，「冇地方好去咪嚟行吓囉」，但表示今年並無特定目標，「行吓睇吓囉，啱心水就買」。

踏正十一時，不少市民都滿心期待，打算開閘便衝到攤位搶限量優惠貨品，唯工作人員卻遲遲未將鐵鏈除下開放市民進場，指「要等指示」，最後工展會推遲約五分鐘開始，期間引起部分排隊市民鼓燥。

雖然工展會開幕發生小風波，但仍損阻市民搶購限量貨品的心情。當中最受市民歡迎的是搶購限量五十罐的5蚊罐頭鮑魚，不足五分鐘便被搶購一空。排最後一位的市民購得鮑魚後表示只是跟着其他人行，「咁都買到有少少好彩」；另一位購得五蚊鮑魚的市民梁女士則認為優惠「好抵」，「跑過嚟都值」。

居於沙田的黃先生撐着拐杖與太太到場購買保健產品，表示早於大約九點便到場排隊，並指工展會的優惠價較坊間店舖便宜很多，他們指購買了七盒保健產品，節省了約一千港元。

排最後一位的市民購得鮑魚後表示只是跟着其他人行，「咁都買到有少少好彩」。 （黃寶瑩攝）

黃先生與太太亦抱怨今年的安排較差，「安心出行果啲，嘟完又嘟」，又形容工展會遲開與安心出行都「玩死老人家」，「企得咁淒涼」，天不滿遲開但卻無任何解釋。

梁女士認為優惠「好抵」，「跑過嚟都值」。 （黃寶瑩攝）

伍先生與太太亦到工展會購物，預算約一千蚊購買特價貨品，他們早前亦有參加上次機場博覽的美食節，但認為工展會氣氛較好。

安記海味董事總經理潘權輝認為，今年工展會的氣氛及人流都不錯，今年的目標生意額是兩年前的再多兩成，「個個都喺屋企好悶，會想周圍去」，對於今年不設有熟食區，他指熟食區可吸引年輕人及打工族收工後到場，但沒有了熟食區後，市民進場大多是有目標購物，所以對生意影響不大。