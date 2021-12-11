工展會開幕　林鄭月娥花逾5000元買鮑魚水果　廠商會盼做10億生意

工展會停辦一年後復辦，一連24日在維園舉行。特首林鄭月娥今早到場支持，花費逾5000元購買鮑魚、韓國水果、蝦子麵等。今年工展會有830個攤檔，不設熟食檔，廠商會會長史立德期望，今屆可有過百萬人流，創造逾10億生意額。



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林鄭月娥今早擔任工展會開幕禮主禮嘉賓後，在未開放的展場內購物，逛了7個攤檔、花了5204元，於李錦記買了鮑魚、張榮記蝦子麵、榮華臘肉及韓國士多啤梨等。民政事務局徐英偉亦拉着李錦記手推車離開。

史立德指，去年停辦後終可於今年再與香港市民見面，指83年工展會歷史僅停辦兩次。他說，今年因應疫情取消了熟食區，而入場人數亦要限制在15000人以下，但今年仍維持有830個攤檔，與過去相若，亦有超過400項震撼優惠。他期望今年可以有過百萬人流到場，創造逾10億生意額。

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問到人流若超出限制會有何安排，史立德說，會在門口安排更多人手協助排隊維持秩序，現場亦會有工作人員作出廣播。

史立德期望，八達通尚有一期消費券在本月內發放，形容為過往兩期消費券「有碎銀剩」。香港正受變種病毒omicron威脅，亦有指12月開始通關，若疫情變得嚴重，他盼不會需要叫停，亦對通關後兩地往來有信心，應不會令疫情有所變化。