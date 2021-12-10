工展會｜周六起維園開鑼　金鳳香米福袋2元　蠔皇鮑魚5元1罐

停辦一年的工展會將於明日（11日）重返維園開鑼，參展商均準備推出大量折扣優惠吸客。其中，代理金鳳香米的參展商推出2元福袋優惠，包1個環保袋及1公斤香米；亦有海味及醬油參展商推出888元的鮑魚手推車。

多名負責人均表示，對今屆工展會持樂觀態度，因疫下市民無法外遊將留港消費，同時在消費券的輔助下，預料相比上屆最多有三成升幅。



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工展會去年因疫情爆發，一度轉為網上舉行，今年8月更移師亞洲博覽館舉行「2021工展會購物節」。惟疫情逐漸緩和，廠商會決定於維園復辦工展會，市民進場須掃「安心出行」及量體溫，現場亦不設試食。

2元福袋優惠 包環保袋及1公斤香米

參展商均不擔心防疫措施會影響人流，其中代理金鳳香米的聚大行今年第3次參展，經理鍾小姐表示將開幕首5日，推出2元福袋優惠，包1個環保袋及1公斤香米，每日限售30份。即使錯過優惠，1公斤裝香米亦僅售16元，「計返畀喺超市平好多，所以都好有信心。」

鍾指，近年接獲不少市民查詢，預料今屆銷量比上屆升兩成。而為避免市民搶米的情況，將盡量控制人流排隊買米。她亦承認受疫情影響，今年的航運開支確實增加，但她強調工展會目的並非賺錢，僅志在推廣。

為了吸引更多市民買米，聚大行每周一至周五中午12時，將設有遊戲攤位。參與遊戲的市民每4人一組，於米箱提取一定重量的香米，重量與數字卡最相近者可免費獲贈2公斤香米。

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安記李錦記齊推$888鮑魚套裝

至於參展逾10年的安記海味亦推出888元的「經典皇鮑車」，包約40隻及4罐鮑魚，以及一輛手推車。其董事總經理潘權輝表示，上屆市民的消費意欲不錯，若能達到上屆生意額已感到開心，「估計出嚟嘅人會多，但消費額去到邊度，大家就唔知道。」他亦指，工展會停辦一年後，人手已有改變，因此在預備過程曾出現甩漏。

此外，同樣售鮑魚的李錦記發言人表示，會推出888元「全鮑車」，包2盒加8罐鮑魚，以及一輛手推車，售完即止。此外，工展會開幕首5日，蠔皇極品鮑魚售5元1罐，原價40多元，每日限量50罐。發言人亦對今屆工展會持樂觀，預料市民無法外遊，留港消費帶動人流，估計將有雙位數字增長。

凍肉店推急凍星斑售10元一條吸客

已參展10多年的金海海產有限公司，其店員陳女士指，今年將推出急凍星斑及挪威三文魚柳優惠，售10元1條，原價約50元，每日限量20份，更指蝕本價只為「益香港市民」。

陳亦指，因港人留港消費，估計生意額比上屆將增長兩至三成。她指上屆曾煲鱷魚湯給市民試飲，今屆雖然禁止試食，但不擔心缺少香味以致難吸引顧客。問到有何招數補救，她指貨品的定價相比市面為八折或九折，「當然會賣得更加之多，更加之平！」

而出售床上用品的譽好有限公司為首次參展，負責人黃先生於開幕首5日推出劈價優惠，床上用品全套4件裝，即枕頭套、被袋等，僅售55元，原價為399元，每日名額20個。他指，今次參展只為累積經驗及推廣品牌，相信消費券能帶動銷情，故對生意額抱有信心。