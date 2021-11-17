維港泳與單車節將相繼舉行　惟仍有大賽事被拒　一文看清背後原因

疫情稍稍緩和，上月渣打香港馬拉松成首個大型公眾賽事順利復辦，原為其他大型賽事帶來一點曙光，但毅行者及香港100越野賽相繼不獲政府批准舉行，香港國際七人欖球賽因無法確保所有參賽隊伍自由出入境，選擇第5度押後賽事，為公眾參與賽事增添一點陰霾。

闊別兩年的維港泳及香港單車節今日（17日）宣布復辦，分別容納逾千人參與，令人質疑復辦準則界線模糊。教大健康與體育學系副系主任雷雄德認為，部分賽事非由體育總會舉辦，防疫安排或不周全，加上舉辦超過一日，或令政府未能安心。



▼渣打馬拉松2021賽況▼



+ 3

渣打馬拉松上月24日舉行，共有1.85萬個參賽名額。實體賽跑手必須完成接種新冠疫苗，並於賽前72小時在指定地點完成新冠病毒檢測。跑手最早清晨起跑，期間可除下口罩，沿路有水站及補給站，部分路線設於鬧市，一般市民亦可在跑道附近觀賽，跑手到終點才須戴上自己或大會為跑手準備的新口罩。

上次順利舉行的毅行者已經是2018年。（樂施毅行者Facebook）

毅行者（原定11 月 19 至 21 日）

萬人參與的馬拉松賽事順利舉辦，毅行者卻因「豁免群組聚集」申請不獲批而改為虛擬賽。毅行者起點為西貢北潭涌，終點為元朗保良局賽馬會大棠渡假村三期營舍及領袖訓練基地，路線橫越 100 公里的麥理浩徑及其接續路段。參加者4人一隊，48小時內完成100公里路線，同樣有打針及檢測要求。

樂施會引述政府書面通知，指活動位處麥理浩徑，難以完全阻隔公眾及參加者互相接觸機會，加上當中涉及4,600名參加者及工作人員、以及連續3日橫跨數個區域進行，認為當中存有潛在播疫風險。

2018年街馬在九龍舉行，如今發展成真正的環維港跑。（資料圖片/甘琬湄攝）

全城街馬（12月5日）

至於上月中宣布有望今年12月5日舉行的全城街馬，首次舉行全馬，路線以環維港為主題，途經「三隧三橋」，中環灣仔繞道首次成為賽道。主辦單位當時希望在11月初落實防疫措施，開始接受報名。

但是，街馬至今未公布報名詳情，但曾在本月初表示，現正與政府有關部門「密切傾緊街馬可行細節」，希望能夠成功舉辦。

▼2018年10月21日新世界維港泳▼



+ 17

維港泳（12月12日）

維港泳今年復辦，把賽道改由灣仔金紫荊廣場公眾碼頭出發，以尖沙嘴星光大道為終點，參賽名額為1,500個。除了疫苗及檢測要求，泳手須遞交電子健康申報表，確認賽事前21日（即11月20日或之後）未有離港，以及比賽當日，使用安心出行手機應用程式，以進入會場。

▼香港單車節2018▼



+ 2

香港單車節（明年1月16日）

香港單車節首次移師港珠澳大橋香港段舉行。參加者由香港口岸出發，經過觀景山隧道、位於機場水道和西部水域的高架道路，到粵港邊界前折返，賽事名額3000個，只供本地居民參加。防疫安排與維港泳相若，沿途不設水站，以「流水式」分批起步。

香港100連續兩日於西貢北潭涌舉行賽事，全程約100公里，由西貢北潭涌至大帽山，涉及3000多名參加者及工作人員。（香港100 fb）

國際越野賽HK 100（原定明年1月28日及29日）

香港100連續兩日於西貢北潭涌舉行賽事，全程約100公里，由西貢北潭涌至大帽山，涉及3000多名參加者及工作人員，同樣有打針及檢測要求。

但是，主辦方上月底宣布，政府不支持舉行是次實體比賽，原因是比賽規模和缺乏有效措施將參加者與其他平常行山人士分開，或增加新冠肺炎社區傳播的風險。民政事務局補充指，參賽者在補給時會聚集及進食，有潛在傳播疫情風險。

+ 2

香港國際七人欖球賽（原定明年4月）

原定明年4月舉行的香港國際七人欖球賽，第5度延期至明年11月4日至6日舉行。香港欖球總會表示，無法確保所有參賽隊伍在明年4月都能自由出入境，唯有再押後賽事。欖總解釋，疫情及全球旅遊限制，令參賽隊伍難以來港參賽，除了要打疫苗及接受病毒檢測，部分隊伍來港後需在指定檢疫酒店強制檢疫21天，認為再延期符合各方利益。

雷雄德表示，目前疫情防控是首要考量，七人欖球賽涉及多個國家人士參與，部分地區疫情嚴峻，加上場內觀眾或會飲酒狂歡，情況令人憂慮。（資料圖片 / 張浩維攝）

雷雄德：復辦以防控為首要考量

雷雄德表示，目前疫情防控是首要考量，七人欖球賽涉及多個國家人士參與，部分地區疫情嚴峻，觀眾或會飲酒狂歡，情況令人憂慮，倘要求閉門作賽，或入不敷支。至於毅行者及HK 100，由於路程長及舉辦長達兩至三日，主辦方亦非體育總會，在防控安排或有不及；相反馬拉松、單車節等只是舉辦半日，令政府安心舉辦。

他認為，歐洲疫情反覆，部分地區選擇與病毒共存，但本港以清零為目標，安排需要非常嚴謹及追蹤到源頭，才能陸續復辦民間活動。

何栢良指出，舉辦大型體育活動要分兩方面，如果是本地或包括內地人的賽事，因均屬低風險，只需限制人數，參加者已接種疫苗及完成檢測等即可舉行。（資料圖片）

何栢良：外國運動員參賽必須願意接受檢疫

港大感染及傳染病中心總監何栢良指出，舉辦大型體育活動要分兩方面，如果是本地，或包括內地人的賽事，因均屬低風險，只需限制人數，參加者已接種疫苗及完成檢測等即可舉行，例如早前馬拉松賽事及將復辦的單車節等，應可以復常舉行，「維持清零就係為咗可以回復正常生活，呢類活動應該復常。」

不過，近期北美洲尤其歐洲疫情反彈，加上不少國家與病毒共存，何栢良稱，如大型體育賽事會涉及外國運動員參與，或這些地區人士來港，有必要進行隔離檢疫，「如果願意接受(檢疫)咪嚟參加」，需與其他旅客檢疫一視同仁，不可以有豁免，否則有機會在賽事期間引發群組爆發。