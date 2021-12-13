專訪｜海關關長何珮珊︰履行守護國家南大門責任　再解龍蝦爭議

新任海關關長何珮珊為香港海關成立百年以來首位女關長，亦是本港歷來首位由紀律部隊內部晉升的女首長。海關「一姐」何珮珊接受《香港01》專訪時提到，現時部隊有22%為女關員，比例較30年前有明顯增加，管理層中有近四成為女性，強調「性別不是職業發展的優勢或障礙」。



投身海關30年，何珮珊最難忘十多年前在毒品調查科的經歷，鬥智鬥力後破獲當年最大規模大麻種植場。上任之初，何珮珊曾指打擊走私龍蝦是維護國家安全工作之一，引起社會討論，她進一步解說，國家安全並非只有國土及軍事安全，亦包括生物安全，保障食物安全是不可或缺的一環，香港海關要「履行守護國家南大門的責任」。



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海關關長何珮珊接受《香港01》專訪指出，性別不是職業發展優勢或障礙。（廖雁雄攝）

女將佔近四成管理層：性別不是職業發展優勢或障礙

何珮珊加入海關30年，見證女性關員在海關中地位提升，她指當年女關員只佔整體12%，主要從事行政支援工作，其後逐漸肩負嚴重罪案調查，不單止在前線打走私，亦展現了策劃及指揮大型執法行動的能力。她表示，女關員如今已上升至22%，管理層中，任職助理監督或以上職務的女關員，就由9%增加至38%。

近年海關不乏傑出女將，何珮珊強調部門一直「用人唯才」，女性和男性的職務調配、培訓及晉升機會一樣，「性別不是職業發展的優勢或障礙，個人才能、視野、品格和操守才是主要考慮因素，同事只要用心工作，履職盡責，實事求是，敢於擔當，在海關會有好好發展」。

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十年前追捕毒販破大麻場最棘手

由前線做起一步步晉升至海關關長，何珮珊主要擔任情報及調查工作，笑言經歷過無數難忘案件，當中最棘手是十多年前剛加入毒品調查科，情報僅為一張主腦老舊照片，經長時間不懈埋伏，在一間茶餐廳追尋到目標人物，但對方聘用辣車手甩開追蹤車。展開兩個多月的追捕，終追尋到龐大種植場位於八鄉，人員在三公里外的山頭全天候監視，待時機一舉攻入搜捕，並從而再偵破兩個設於私人住宅的大麻場。

何珮珊希望藉此寄語有意投身海關的年輕人及現役關員，切勿因少少錯折就選擇放棄，「如果太容易放棄，便會白白流失黃金機會，既然調查了就要咬實牙根，對我來說，永不放棄，就是成功的主要原因」。

海關關長何珮珊寄語有意投身海關的年輕人及現役關員要有永不放棄意志。（廖雁雄攝）

海關關長何珮珊接受《香港01》專訪時說，海關要履行守護國家南大門責任。（廖雁雄攝）

「保障食物安全非常重要」

何珮珊上任之初，面對本港海上走私猖獗問題。她在10月21日獲委任當日，明言打擊澳洲走私龍蝦是維護國家安全工作之一，引起社會討論。她再解說，國家安全並非只有國土安全及軍事安全，在國家新時代形勢下，必須牢固樹立整體國家安全觀，包括納入網絡安全、生物安全等，「在生物安全角度之下，保障食物安全是非常重要，一直以來在國家安全體系中是不可或缺的一環。」

何續指，走私行為在香港法例下屬嚴重罪行，必須嚴厲打擊，再者，走私食材到內地是想規避內地檢疫，會對內地民眾產生食用安全風險，加上內地曾在冷藏食品包裝發現帶有新冠病毒，這些來歷不明白的走私食材亦可能帶有病毒，而增加內地傳染風險，因此海關除了本地把關外，「更要履行守護國家南大門的責任」。

海關早前在香港南面水域進行反走私行動，檢獲約890公斤活龍蝦和約930公斤海參，估計市值約1000萬元。（資料圖片/黃偉民攝）

已培訓關員應對通關及突發事件

新冠肺炎肆虐本港兩年，多個邊境口岸關閉，何珮珊指出，疫情下走私轉經海路及空路，部份負責旅客清關的人手已調派檢查貨運，就本港有望通關，人手須逐步重返旅客口岸，由於有接近兩年沒有應對旅容清關工作，海關會為關員進行培訓「熱身」，同時已制定不同應變方案，應對口岸突發事件，亦會與衞生部門溝通，「令到口岸在檢疫同抗疫安排都要做得到位。」