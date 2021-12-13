專訪｜海關關長何珮珊︰履行守護國家南大門責任　再解龍蝦爭議

新任海關關長何珮珊為香港海關成立百年以來首位女關長，亦是本港歷來首位由紀律部隊內部晉升的女首長。海關「一姐」何珮珊接受《香港01》專訪時提到，現時部隊有22%為女關員，比例較30年前有明顯增加，管理層中有近四成為女性，強調「性別不是職業發展的優勢或障礙」。
投身海關30年，何珮珊最難忘十多年前在毒品調查科的經歷，鬥智鬥力後破獲當年最大規模大麻種植場。上任之初，何珮珊曾指打擊走私龍蝦是維護國家安全工作之一，引起社會討論，她進一步解說，國家安全並非只有國土及軍事安全，亦包括生物安全，保障食物安全是不可或缺的一環，香港海關要「履行守護國家南大門的責任」。
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女將佔近四成管理層：性別不是職業發展優勢或障礙
何珮珊加入海關30年，見證女性關員在海關中地位提升，她指當年女關員只佔整體12%，主要從事行政支援工作，其後逐漸肩負嚴重罪案調查，不單止在前線打走私，亦展現了策劃及指揮大型執法行動的能力。她表示，女關員如今已上升至22%，管理層中，任職助理監督或以上職務的女關員，就由9%增加至38%。
近年海關不乏傑出女將，何珮珊強調部門一直「用人唯才」，女性和男性的職務調配、培訓及晉升機會一樣，「性別不是職業發展的優勢或障礙，個人才能、視野、品格和操守才是主要考慮因素，同事只要用心工作，履職盡責，實事求是，敢於擔當，在海關會有好好發展」。
十年前追捕毒販破大麻場最棘手
由前線做起一步步晉升至海關關長，何珮珊主要擔任情報及調查工作，笑言經歷過無數難忘案件，當中最棘手是十多年前剛加入毒品調查科，情報僅為一張主腦老舊照片，經長時間不懈埋伏，在一間茶餐廳追尋到目標人物，但對方聘用辣車手甩開追蹤車。展開兩個多月的追捕，終追尋到龐大種植場位於八鄉，人員在三公里外的山頭全天候監視，待時機一舉攻入搜捕，並從而再偵破兩個設於私人住宅的大麻場。
何珮珊希望藉此寄語有意投身海關的年輕人及現役關員，切勿因少少錯折就選擇放棄，「如果太容易放棄，便會白白流失黃金機會，既然調查了就要咬實牙根，對我來說，永不放棄，就是成功的主要原因」。
「保障食物安全非常重要」
何珮珊上任之初，面對本港海上走私猖獗問題。她在10月21日獲委任當日，明言打擊澳洲走私龍蝦是維護國家安全工作之一，引起社會討論。她再解說，國家安全並非只有國土安全及軍事安全，在國家新時代形勢下，必須牢固樹立整體國家安全觀，包括納入網絡安全、生物安全等，「在生物安全角度之下，保障食物安全是非常重要，一直以來在國家安全體系中是不可或缺的一環。」
何續指，走私行為在香港法例下屬嚴重罪行，必須嚴厲打擊，再者，走私食材到內地是想規避內地檢疫，會對內地民眾產生食用安全風險，加上內地曾在冷藏食品包裝發現帶有新冠病毒，這些來歷不明白的走私食材亦可能帶有病毒，而增加內地傳染風險，因此海關除了本地把關外，「更要履行守護國家南大門的責任」。
已培訓關員應對通關及突發事件
新冠肺炎肆虐本港兩年，多個邊境口岸關閉，何珮珊指出，疫情下走私轉經海路及空路，部份負責旅客清關的人手已調派檢查貨運，就本港有望通關，人手須逐步重返旅客口岸，由於有接近兩年沒有應對旅容清關工作，海關會為關員進行培訓「熱身」，同時已制定不同應變方案，應對口岸突發事件，亦會與衞生部門溝通，「令到口岸在檢疫同抗疫安排都要做得到位。」