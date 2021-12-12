沙田馬場墮馬意外兩馬須人道毀滅　君達星曾兩評「表現難以接受」

沙田馬場今日（12日）下午舉行國際賽事「香港短途錦標賽」，第五場1200米賽事發生嚴重意外，有四名騎師墮馬，其中9號「君達星」騎師希威森在轉彎後墮馬，波及另外三隻馬匹，包括潘頓策騎的「錶之未來」、田泰安的「肥仔叻叻」，及福永祐一的「妙發靈機」。馬會其後宣布，由於「君達星」及「肥仔叻叻」傷勢嚴重，需要人道毀滅。

馬會表示，一般人道毀滅由獸醫判斷，如馬匹傷勢嚴重，特別是腳傷會影響日常生活，為減低馬匹的痛苦，會人道毀滅。過去五季，香港賽區因墮馬而人道毀滅馬匹的比率為每1000匹馬中有0.053匹要人道毀滅。

翻查資料，首先倒地的「君達星」牠過往成績不俗，出道至今曾有7次成為頭馬，贏得總獎金約906萬元，但近年有多項傷患記錄，去年二月及五月均被評定「表現難以接受」。



▼▼嚴重墮馬意外連環圖▼▼



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沙田馬場今日舉辦「浪琴表香港國際賽事」，總獎金高達一億元，來自世界各地的賽驅會角逐四項一級大賽。四場國際賽事分別是途程1200米的香港短途錦標 （總獎金2,400萬元）、途程1600米的香港一哩錦標（總獎金2,600萬元）、途程2000米的香港盃（總獎金3,000萬元），以及途程2400米的香港瓶（總獎金2,000萬元)。

首倒地「君達星」去年兩度被評「表現難以接受」

賽事下午近三時舉行，從賽事片段可見，騎師希威森策騎的「君達星」，在轉入直路前失蹄，令後方潘頓的「錶之未來」、田泰安的「肥仔叻叻」，以及福永祐一的「妙發靈機」人仰馬翻。賽事原定有12匹馬參賽，最終剩下8匹馬完成賽事，由「顯心星」勝出。

率先倒地的「君達星」出生於紐西蘭，屬自購新馬，馬主為君達之友賽馬團體。牠過往成績不俗，出道至今曾有7次成為頭馬，贏得總獎金約906萬元，但近年有多項傷患記錄，去年二月及五月均被評定「表現難以接受」。而來自南非的24歲騎師希威森，於2020/2021年度馬季以263場頭馬，第三度登上南非冠軍騎師寶座，在港則累積有三場頭馬記錄。

至於「肥仔叻叻」來自澳洲，馬主為張躍莉，累計總獎金約562萬元。牠在今年6月曾被評定「左前腿不良於行」。

馬匹骨折難治療 通常需人道毀滅

上述兩頭馬匹在是次意外後，因腿部嚴重受傷，難逃人道毀滅厄運。翻查資料，過去曾有賽馬業界人士及獸醫提到，由於馬匹體格龐大、體重較重，但四肢卻顯得較小，每條腿大約要支撐250磅的重量，故一條腿受傷時，其他腿很難支撐其身體的重量。即使修復手術十分成功，其他三條腿很有可能患上蹄葉炎或者膿腫，而尤其賽驅的骨折很難治癒，通常是致命的傷患。

此外，另一受影響馬匹「錶之未來」來自紐西蘭，馬主為錶之團體，贏得總獎金達約1391萬元，過去贏得5場冠軍，今年二月發現賽後檢查發現氣管內有大量痰液。而「妙發靈機」來自日本，屬訪港馬匹。

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受波及騎師潘頓是四屆香港冠軍

是次意外波及另外三名騎馬師，包括來自澳洲的38歲潘頓，他是四屆香港冠軍騎師，2020/2021年度馬季取得125場頭馬，在騎師榜居第二位，該季亦屢創佳績，包括策騎「樸素無華」第二度攻下一級賽香港盃，成為香港國際賽事歷來成績最佳的騎師。他在港公累積1295場頭馬，勝出率達16.2%。

另一受影響的騎馬師還有來自日本的45歲福永佑一，是日本明星級騎師之一，曾榮膺最佳新秀騎師，從騎以來已累積超過2500場頭馬，並曾兩度登上日本冠軍騎師寶座，在港累積有五場頭馬記錄。

值得注意是，馬會早前向政府申請在採取嚴格的感染控制措施的「賽馬氣泡」前提下，容許參賽海外騎師及負責訓練和照顧參賽海外馬匹的海外練馬師和專業人員於隔離期間以閉環管理方式在指定時間進行指定活動，共有62位海外騎師、海外練馬師和相關專業人員獲批，包括福永佑一，該名日本騎師雖獲豁免檢疫參與今日賽事，但未料卻遇上意外墮馬受傷。

▼▼受傷騎師送院救治▼▼

