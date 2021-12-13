曱甴屋｜由修鐵鳥到治臭蟲　飛機維修員疫下轉職滅蟲

新冠疫情重挫全球航空業，本港多間企業有結束業務、有裁員凍薪。從事飛機維修3年的石啟豐去年底被解僱，本身要成為專業工程師的晉升階梯被砍斷，偶然間加入滅蟲業，其公司近日到富亨曱甴屋義務滅蟲。

滅蟲公司東主Francisco Pazos直認行業招募人才困難，亦令他更惜才，期望讓員工在滅蟲以外多參與研究，感受「殺蟲」以外的成功感。



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石啟豐曾為飛機維修員，疫情下被裁減，轉行當滅蟲員。（周智堅、吳志豪攝）

由維修天上鐵鳥，到殲滅地上臭蟲，石啟豐似乎已經熟習新工作環境。回想去年12月被公司裁減，原來廣闊的跑道忽然消失，頓覺徬徨。轉職到滅蟲公司Nobedbugs-HK當司機，自幼不怕蟲、會為家人驅逐飛曱甴的他，很快受到老闆嘗識學習滅蟲，現時他的專項是治理曱甴。

近日富亨邨曱甴屋問題幾近解決，義務滅蟲的Nobedbugs-HK也是功臣之一，雖然工作具厭惡性，但他與前輩、高級技術員梁毅進皆享受由極惡劣至無蟲的過程。梁更指完成「任務」會覺得「好爽」，笑着指別人會稱他變態，但其實這正是敬業樂業。

梁毅進（右）曾經是怕蟲的一員，工作一年後對能完成任務會感到「爽」。（周智堅、吳志豪攝）

只是原本有望成為飛機工程師，卻因疫情轉行，石啟豐會覺得「爽」嗎？他認為這些都是運：「心中未有不忿，要給自己一種心態，一個機會沒有了，就自己再創造另一個機會。」

「轉變很大，但在滅蟲工作要學習的也不少，可以自我提升，令我將來的出路的有更多變化。」職場中，令人高飛的是態度，不是飛機。

滅蟲公司東主Francisco Pazos期望員工可參與研究調配除害劑。（受訪者提供）

滅蟲公司東主Francisco Pazos指香港的天氣加上人多且密，滅蟲工夫長做長有，不過實在很難招募人才入行：「每星期發招聘廣告，但有時要三個月才有一人應徵。」而其實他公司現有的技術員除蟲以外，還得參與研究，調配出對人和環境影響最少的除害劑，他希望找到更多有團隊精神、敢做敢創的員工；至於是否怕蟲，他就不太介意，更指有方法讓員工克服恐懼。