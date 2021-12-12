曱甴屋｜滅蟲公司義務出手　嘆除蟲劑難根治問題：社會乏關懷

曱甴屋議題全城關注，其中大埔富亨邨亨隆樓單位的惡夢級蟲患。一幕幕驚慄畫面令人頭皮發麻「毛管戙」，當中還包括一帖多隻曱甴掙扎求全，爬上滅蟲員保護衣的照片。

事件近日出現曙光，單位幾乎清空，亦不再曱甴遍地，全賴區議員和各參與部門和機構合力相助，義務出動的滅蟲員功不可沒。



11月時，滅蟲技術員到富亨邨單位行動時，被曱甴由四方「突襲」。（區議員何偉霖圖片）

「入到屋內滅蟲的三、四小時，都在和曱甴搏鬥」，才剛在富亨完成第二次行動後，Nobedbugs-HK一眾技術員回憶初到曱甴屋的「盛況」，不約而同稱嚴重程度數一數二。義務「舉手」前已知個案「撠手」，但抵達現場時技術員石啟豐仍被震撼得腦內彈出髒話：「一到現場，走廊滿地曱甴屍體；曱甴氣體味道混入食物殘渣的味道，很臭！」

入行七年的梁毅進認同沒有無法解決的害蟲問題，但須多關愛事主才可治本。（吳志豪、周智堅攝）

曱甴難搞不及人難搞 滅蟲員嘆乏關愛難根治問題

滅蟲工作很難一次斷尾，技術員會多次上門視察為求根治。富亨邨的個案，高級技術員梁毅進評估至少要三次「噴煙打霧」才可以三次以上，惟曱甴屋問題根源在於戶主的生活習慣及狀況：「知道很難可以有人完全照顧戶主，因為事主一定有些自身的狀況，令他持續生活在惡劣的環境，可能是社會缺乏了關注。」

滅蟲公司老闆Pazos從英文報章知悉今次事件，主動聯絡區議員提出義務服務。（吳志豪、周智堅攝）

憑消滅害蟲 讓人生活重回正軌

今次並非Nobedbugs-HK首次無償義助，雖說「打開門口做生意」，但來自西班牙的老闆Francisco Pazos深信在社會有需要時出手，除了幫到人還可以得到金錢以外的滿足：「找上滅蟲公司，問題都非同小可。例如因為床蝨問題無計可施的人會因為無法入眠，影響社交、影響生活。不時有客戶在滅蟲前會哭着求助，而滅蟲後也會哭，是因快樂流淚。」

除了滅殺，他們亦會創造；幫人時會從「災場」收集曱甴樣本，希望研發對環境更好的除害劑。除了參與研究，到底要成為殲滅者還需具備甚麼條件？請留意《香港01》稍後報道。