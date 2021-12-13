單親女難民與男友分手後，帶著一對子女到一名巴基斯坦籍男友人所租用的賓館，並與該巴籍漢同住一房，惟她往洗衣期間，巴籍漢涉嫌強姦了女難民的9歲女兒，其女兒的智力更只如一名不足3歲的孩子。巴籍漢被捕後卻向警員稱，是女童突摸他的褲子。巴籍漢否認強姦，案件今(13日)在高等法院開審。
巴基斯坦裔被告馬力AMIR Aftab (57歲)，被控於2019年10月8日在尖沙咀重慶大廈賓館內強姦女童X。
控方開案陳詞指，女童X為蒙古難民，而且有智力問題，雖然她事發時為9歲，但她只有相等於2歲10個月大幼童的智力。
X母帶子女與被告同住
事發當日，由於X母與男友分手，因此她帶同X及X的胞兄到被告租下的賓館暫住，4人同住一個房間。X母晚上外出洗衣服，並只留下兩名子女與被告在房，X與被告同睡在一張床上。
胞兄見被告在X上方
同房的胞兄突然聽到X大叫，他沿聲望去發現被告在X上方，並觸碰X雙腿間的位置，而X亦未有穿內褲，被告則只穿著上衣。胞兄待X母回房後告知她有關事件，X母揭開被子後，看到X與被告的下體，並拍下照片，兼帶兩子女離開，事件終報警處理。
被告指X突然摸其褲子
X後來向警方表示，被告曾指插她的私處，亦將下體插入她小便的位置，被告曾更用手捂著她的嘴巴，而她則推開被告及大叫。
被告在警誡下稱，X母的男友是他的朋友，他認識X母約1年，事發時X突然主動摸他的褲子。
案件編號：HCCC50/2021
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