醉娃疑斷片下被姦　處男被告稱事主不滿他把事告知別人　脫強姦罪

年輕女子與朋友到酒吧消遣，只餘下她和一名剛相識的男子喝至清晨。她醒來後發現與該男子身在酒房。至她回家洗澡時覺私處感痛楚，及獲友人轉告，該男子提她服食避孕藥，才驚覺被強姦。該男子卻否認指控，更透露沒有拍過拖的他，當晚更是他的「第一次」，他指事主有意識地與他性交，並能配合其動作。惟他性交時沒有使用避孕套，完事後致電問過事主的一名女性朋友，事主事後不滿他把二人性交的事告知他人而感氣憤。陪審團經退庭商議，今(26日)以5比2大比數裁定被告強姦罪不成立。被告得知結果後，表現平靜，而到庭的多名親友則鬆一口氣，他散庭後和親友擁抱，有女親友則激動流淚。



被告王錦鴻(23歲）被控於2019年7月17日，在油麻地百佳酒店一房間，強姦X。被告作供時透靈，剛於中文大學畢業，修讀經濟學系，現於一間資訊科技公司任職。

被告王錦鴻聲稱案發前未拍過施，亦沒有性經驗。(資料圖片)

事主稱酒醉後對當晚的事無印象

X早前供稱，案發前和朋友在酒吧消遣，首次見面的被告後來加入。X的友人先離開，留下她和被告。X只記得她曾扔飛鏢，對其他事已無印象。她醒來時，發現自己只穿內衣，身處陌生的房間，被告則坐在她旁邊。

被告及後解釋，X喝醉酒，他不知事主X的住址，遂帶她到酒店。她當時覺得「好似打搞咗人地」，亦曾問：「有無發生過啲咩？」被告未有回答。

聲稱友人提服避孕藥始知曾性交

X返家，洗澡時發現身上有瘀傷，且私處「扯住扯住痛」。她之後收到友人的訊息，指被告提醒她要服食避孕藥，X才知道二人曾發生性行為。她在友人陪同下，報警求助。

被告從未拍拖亦無性經驗

被告自辯時指，和X單獨飲酒期間，曾談及各自的感情狀況，被告透露未曾拍拖。此外，X曾稱：「平時做開Gym，睇我條腰實唔實」，然後捉著被告的手，摸她的腰。被告其後繼續攬著對方的腰。

指X有主動親吻及為他口交

於5時許，兩人離開。被告問X的住址，但已醉的X未有回答。被告遂帶她到酒店，打算讓她休息。X在房間內稍事休息，其後貼近被告，並主動吻他的胸口。他們接吻和撫摸對方的身體，X繼而替被告口交。

指事主性交時有配合動作

由於當時是被告的「第一次」，他想有一個好的回憶，遂在性交前問X是否知道他的名字，X說出被告的英文名字。兩人繼而性交，被告未有使用安全套，並在X體內射精。被告強調，X當時清醒，並主動配合。

X不滿被告把二人的事告知別人

惟被告擔心X會懷孕，事後致電友人求助，對方著他買避孕丸。他於早上離開酒店，但藥房仍未營業而未能買到。而X醒來後，講及曾「斷片」和男友「開房」，被告認為X當時暗示，兩人只是「一夜情」。

及後，被告經一同飲酒的友人聯絡X，提醒她服食避孕丸。X卻不滿被告把二人發生性關係的事，告知他人。

案件編號：HCCC203/2020