地盤工藉發薪為名誘女鄰居入屋　在其口吐糖後涉強姦　被裁罪脫

六旬已婚地盤工涉於兩年前，把女鄰居推入自己的單位，繼而強姦對方。他亦被指在侵犯前，把口中含著的一粒糖，吐至鄰居口中，對方隨即把糖吐出。六旬漢否認強姦罪受審，陪審團經退庭商議，今（23日）以6比1裁定被告罪名不成立。



被告章群，63歲。控罪指，被告於2019年12月6日，在新界一單位強姦X。

X早前作供透露，和丈夫於內地結婚，育有一對子女，一家四口先後成功申請來港定居，一家4口居於鐵皮屋，被告是他們的鄰居。

X指，案發前沒有工作，遂跟被告到地盤上班，主要從事清潔。案發日，她第二次跟被告到附近的村屋工作，至下午下班，各自回家。惟被告叩門，稱要發薪。被告把一疊現金交給X後，突捉著她的膊頭，推她入被告的住所，謂：「入去飲茶啦。」

X被推入住所後，被告關門。被告並把口中的糖，吐至X的口中，X即把它吐出。

被告又把X拉入房間，推至床上，脫去她的運動長褲和內褲，再脫去自己褲子。被告在未有使用安全套下，強姦X，最終在X的私處外射精。

X返回自已的住所哭泣，洗澡後。她到街市買餸，發現被告給予的現金，較工資多。X一直未有把事件告知他人，直至去年10月，丈夫替她報案。

案件編號：HCCC154/2021