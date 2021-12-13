DSE｜英文科口試明年復辦　增防疫安排　拉闊考生座位距離

新一屆中學文憑試將於明年4月底開考，受到疫情影響，英文科口試相隔兩年復辦，考評局今日公布2022年《考生手冊》提到，考生於考試期間必須戴上外科口罩，進入備試室及考室前用酒精搓手液清潔雙手；試場的座位安排亦會作出調整，以盡量拉闊考生座位之間的距離等。



新一屆中學文憑試將於明年4月底開考。（資料圖片)

考評局：涉及面部表情影響表現投訴不獲處理

考評局今日公布2022年《考生手冊》，列出試場防疫安排、考試相關規則與程序、各科目應考須知及突發情況與考試異常事件的處理方法等。

甲類科目的筆試定於明年4月22日開始，四大核心科由英文科於4月25日率先開考，其次是通識、中文及通識科。英文科口試暫訂於明年3月29日至4月8日周一至周五開考，考評局將增設防疫安排，包括考生於考試期間必須正確戴上自備的外科口罩，並於進入備試室及考室前用酒精搓手液清潔雙手；試場的座位安排亦會作出調整，以盡量拉闊考生座位之間的距離等。

考評局續指，主考員或其他考生的性格各異，其態度或面部表情或有不同，有關的差別不能被視為考試異常情況或偏離既定的考試程序。考生在整個口試過程，必須專注於與其他考生的交流。有關投訴主考員或其他考生的態度及面部表情而影響表現等個案將不獲處理。

考評局建議，考生於每節開考前 30 分鐘到達試場，以完成在試場實施的預防措施。（資料圖片）

建議考生開考前半小時到場 完成量體溫、填報健康申報表

整體防疫安排方面，考評局建議，考生於每節開考前30分鐘到達試場，以完成在試場實施的預防措施，包括須在每個考試日自行量度體溫、填妥並簽署「考生健康申報表」等。

考評局又強烈勸籲考生不要攜帶手提電話進入試場，提醒考生有責任確保手機己關機或不會發出聲響，否則一旦手機在考試中途發出聲響，考生的科目成績會被扣分，甚至被降級。

至於特殊事故的處理方法，考評局可自行酌情修訂文憑試考試時間表、取消考試及限制參與考試。對於因大範圍傳染病或疫情；恐怖襲擊、示威或暴動、社會動亂或公眾騷亂等情況或原因引起的任何延誤、不履約、索賠、投訴或爭議，考評局指，將不會承擔任何責任。