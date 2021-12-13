警員涉將失物LV銀包藏雪櫃底　稱留翌日補登記　官稱荒謬偷竊罪成

駐機場報案中心警員，涉在工作期間偷走一個內有逾5萬元的LV銀包，並把銀包收藏在茶水間雪櫃底，從而被控盜竊。被告聲稱登記需時，又怕交給下更同事會引來不滿，且當晚要趕回家慶祝情人節，故先把銀包藏起準備翌日處理。案件今(13日)在沙田法院裁決，裁判官指被告的說法荒謬絕倫，認為並不可信，裁定被告罪成，並把案押後至12月21日判刑，並明言判監是唯一選擇。



銀包內有逾5萬元現金

被告馮奕鈞（28歲，警員），被控一項盜竊罪，指他於2019年2月13日在香港國際機場一號客運大樓7樓離港大堂報案中心內，偷竊一個屬於陳振宇、價值7,000元的銀包，內有現金56,090元、3張信用卡、1張提款卡及1張八達通等財物和證件。該銀包為Louis Vuitton名牌。

被告接過銀包未即時登記

控方案情指，銀包的物主陳振宇，案發當晚9時許從墨爾本飛抵香港，他在行李帶附近等候時，將錢包漏在行李車上。一名姓楊的女子撿獲錢包交到機場的報案室，當時被告正在報案室當值並接獲錢包，卻沒有按規定作失物登記，反而將錢包藏在茶水間的雪櫃底。

事主往報案室領銀包揭發事件

惟楊在把銀包拿去報案室前，發現有陳的卡片，她事後聯絡到陳，並告知已把銀包拿到報案室。惟陳往取銀包時，接被告更的警員發現被告並無就銀包作登記，從而揭發事件。

當日趕回家慶祝情人節

被告自辯時曾稱他有處理偽鈔經驗，兼得前輩傳授，會記錄每張銀紙上的序號，並要楊簽名確實，因程序耗時，故用了「不留名」方式處理，先把銀包放在茶水間雪櫃底，留待翌日處理。他又稱，如把登記的事交下一更的同事處理，或會引來不滿，那天又剛好是情人節前夕，若他不準時下班，便要轉乘其他交通工具，未能趕及情人節凌晨回家慶祝。

官指被告說法全是藉口

裁判官在裁決時指被告說法荒謬，因警隊並無規定需要把銀紙序號作登記，對於被告稱以「不留名」方式處理，裁判官更覺可疑，因被告既要虛報拾獲人身份，又要解釋不留名的原因，這做法將涉及虛假陳述，他或會因而要面臨紀律聆訊，甚至被刑事檢控；至於被告稱要趕回家慶祝情人節，更是第一次聽到的說法，認為被告所言全是藉口，故裁定他罪成。

辯方求情時指，被告是家中經濟支柱，被定罪會令他失去工作。惟裁判官稱，被告犯案時是警員，屬加刑因素，故把被告還柙候判。

案件編號：STCC 1101/2020