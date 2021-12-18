感染真菌致香港腳　拒絕陰陰濕濕　保持雙腳乾爽防腳癬偷襲

又濕又熱的環境最適合真菌孳生，「香港腳」更是容易中招的皮膚疾病。這種真菌入侵腳部的腳癬問題，絕對不是男性的「專利」，特別是經常穿著長靴、絲襪的女士們，雙腳經常密不透風，遇著潮濕環境，真菌就會有機可乘，甚至感染他人。

撰文：香港皮膚健康基金副主席、皮膚科專科關志強醫生



俗稱「香港腳」的腳癬由兩大因素導致︰

1)高溫潮濕的環境使腳部長期處於潮濕狀態，有利真菌繁殖，導致香港腳發作

2)與「香港腳」患者間接接觸，例如共用拖鞋、毛巾或赤腳於公共地方步行，均有機會感染這個疾病。

「香港腳」發作會因應真菌感染位置不同，以及個人健康狀況的差異而不盡相同，較常見是在腳趾之間的夾縫發紅、脫皮及痕癢，甚至會裂開及出現鱗屑；部份患者的腳底或腳掌會出現小水泡；亦有些患者的腳部角質層變厚。不妨留意以下症狀，有助及早察覺病變。

「香港腳」的主要症狀︰

•腳趾之間或腳掌發癢、刺痛或感灼熱

•腳上出現水泡

•足部皮膚龜裂及脫皮

•腳掌或足部側邊皮膚乾燥

•足部感到刺痛

由於「香港腳」症狀複雜，容易與其他足部皮膚混淆，盡早求醫不僅能避免病情惡化，也能預防真菌傳染至身邊人。更重要的是，如果患有「香港腳」不自知而經常抓癢，繼而接觸身體其他部位，有機會使真菌蔓延及繁殖，絕對不能掉以輕心。

對付「香港腳」其實並不困難，不過偶爾會有患者自行對藥房購買藥物應對，要留意的是，坊間買到的藥物有機會是類固醇，雖然有助止癢、消炎及避免潰爛，但是無法有效殺掉真菌，長期使用更會使皮膚變得更脆弱，加速真菌繁殖，絕對是治標不治本的方法。

現時，治療「香港腳」可以透過抗真菌藥膏或口服藥物處理，只要遵從用藥指示，病情很快痊癒，若然遇上皮膚發炎含膿，或需處方抗生素消炎。此外，口服抗真菌藥物或會損害肝臟功能，必須小心使用，患者切勿自行購買，以避免出現併發症。

預防「香港腳」發作貼士：

•每天清潔雙腳

•避免穿著不透氣的鞋

•保持雙腳及腳趾間乾爽

•到訪公共設施時（如游泳池及更衣室等）穿著拖鞋，避免赤腳行走

•切勿與患者共用毛巾及拖鞋等個人物品

•穿著吸汗的襪子

「01醫務所」與香港皮膚健康基金合作，隔周六刊登由醫護撰寫的醫健文章。香港皮膚健康基金成立於2016年，為本地非牟利慈善團體，由多名專業醫護人員組成，定期舉辦健康講座及宣傳推廣活動，並提供義診服務及藥物資助計劃。



香港皮膚健康基金致力於提高大眾對皮膚健康的關注，糾正社會對皮膚病的誤解。藉著線上及線下的資訊平台，望能加深普羅市民對皮膚科疾病的認識，以及成為醫護人員的橋樑，加強專業溝通及交流。香港皮膚健康基金不問病患者的年齡、性別及種族，務求為患者及其家人提供各種支援，減輕他們對病患的疑慮。

