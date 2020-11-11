【01醫務所】通波仔後仍然心絞痛？ 成因竟與「心病」有關

陳先生（化名）接受通波仔手術後，血管理應已恢復暢通，但仍常感胸口翳悶，令他十分憂慮，不過陳先生發現這種不適感與手術前有心臟病時的不適感不同。求診後，醫生為其處方能紓緩緊張情緒的藥物後，「疼痛」得以消失。其實有許多患者都跟陳先生一樣，雖然生理上並無不妥，但受緊張情緒影響底下衍生出一些病徵。而這種情況，正正就是受情緒影響出現身心症。 撰文：心臟科專科李楚山醫生

有研究發現，每十個求醫人士當中，有三個是查無原因的，他們有可能便是身心症患者，當中以女士居多。簡單而言，身心症是心理與生理互相影響的症狀。需知道生理及心理症狀，如痛楚、情緒及睡眠是互相影響的，若其中一面出現問題，很容易出現骨牌效應，讓患者掉進不斷輪迴的惡性漩渦中。

負面情緒刺激身體系統 形成症狀

身心症跟情緒息息相關，因為情緒能夠影響體内荷爾蒙分泌，而這些物質正正會引起一些生理上的變化，例如心跳加快、心悸及影響睡眠質素等。當然，以上症狀皆可因生理疾病而起，因此若醫生遇上這些個案時，會先為患者作詳細檢查，排除其他疾病及原因後，才會歸類為身心症。以文首提及的陳先生為例，進行通波仔手術後，理應生理上已解決血管阻塞的問題，但因手術後陳先生長期緊張，不但令血壓長時間處於高位，加上緊張導致荷爾蒙分泌失調，加劇在生理層面的反應。針對這類情況，醫生會考慮處方一些能夠緩解患者緊張情緒的藥物，利用調整心理的方法，去改善患者的生理問題，從根本的問題著手。

倘若身心症的症狀屬輕微，第一步可以先從生活入手，例如多做運動，令腦部分泌更多安多酚，從而減低緊張程度，已可大大改善症狀。醫生亦可為病人提供情緒輔導，跟病人針對其徵狀進行詳細分析，提供認知治療。若情況未見好轉，醫生亦可考慮以藥物控制病情。醫生可處方針對生理病徵的藥物，例如是止痛藥、減慢心跳的藥物或助眠藥等，但若從根本著手，醫生會選擇處方紓緩情緒的藥物，例如抗抑鬱藥等，現時亦有一些抗焦慮藥，除了能夠幫助焦慮情況外，亦能改善焦慮患者的睡眠質素及紓緩神經痛楚，將患者從惡性漩渦中拉回正軌。

醫生須助患者建立信心 踏上康復路

身、心健康是一體兩面，其中的關係千絲萬縷。譬如情緒病患者因為經常心跳加快，和血管頻密收縮，出現心臟病的風險可與有三高的人士相近。故此，注重情緒健康同時也能保養身體狀況，對整體健康也有益處。

要注意的是，治療身心症的根本不僅是消除症狀，而是解決其因果關係。醫生在治療患者本身的疾病之餘，也會給予適當信心，幫助他們在良好的心理狀況下復原。曾有患者於手術後已經康復，但依然擔心再度復發，不信任自己的健康狀況，於是未敢輕易運動，於是筆者便向他展示心臟血管造型圖片，讓他確切看到舊疾已經治好，可以完全釋慮，給予患者信心，從而好好復原和重回昔日的健康。