【01醫務所】椎間盤突出手術 開刀微創各不同

若想好好瞭解椎間盤突出的手術治療，必須好好理解椎間盤突出與坐骨神經痛的關係。大家不妨將前者視爲病因，而後者為病症所表現出來的表徵。一般來説，大部分的坐骨神經痛都是因椎間盤突出而擠壓到坐骨神經所引起。患者有機會感到痹痛臀部一直蔓延至大腿及小腿後方，嚴重的甚至會影響到活動能力，若然置之不理，惡化到馬尾神經叢受擠壓，進而影響大小二便，即代表坐骨神經線已嚴重受損，即使治療成功亦難而完全康復。 大多數患者透過保守治療已可有效減緩痺痛，但約有5%患者須以手術方式將突出的椎間盤部分切除。除了傳統的開刀方式，微創手術亦相當普及。相比之下後者的傷口較小，出血量相對為低，但醫生仍須按個別患者的病況，建議合適的手術方式，才可帶來最佳效果及縮短康復時間。 撰文：聖保祿醫院骨科專科醫生黃頌廷醫生

要診斷椎間盤突出，必須了解其成因。若然是20至40歲的患者，長時間持續操勞，令椎結節椎間盤的韌帶撕裂, 便有機會開始發生椎間盤突出. 有部份病人可清晰記得從何時開始坐骨神經痛，例如是一次健身練習、搬運重物或交通意外後，因創傷而導致椎間盤的髓核突出。至於40至70歲的患者，由於身體機能老化，因此他們多數伴有腰椎管收窄，成因是黃色韌帶硬化，導致神經管道狹窄而壓迫神經線，衍生出坐骨神經痛。

圖中為脊柱模型，紅色部分是代表突出的椎間盤

輕微病情 仍能困擾患者

須知道坐骨神經痛可大可小，有患者腳部痺痛過於厲害，不止因此而坐立不安，睡覺時轉身也要遷就，否則就會痺痛不已。但特別之處是，從磁力共振檢查看，部分患者的椎間盤突出未必嚴重，然而症狀仍令他們大受困擾，原因或與髓核突出，令細胞分泌發炎因子有關。如果因發炎而引發的神經痺痛，患者可服用新一代消炎止痛藥及神經止痛藥抑制及減輕痛楚，八至九成患者經過四至六星期的藥物及物理治療後，病情都可好轉。但若接受保守治療後情況不理想，便應考慮以手術處理。

很多中老年人士都有尿頻、小便困難或經常尿急等泌尿問題，但如果伴隨腰痛及腳痺痛，就要小心可能與椎間盤突出有關。其實此時病情已經不輕，但仍可以手術來紓緩問題。如果拖延下去，隨時出現更嚴重的症狀，例如腳部乏力、肌肉萎縮，導致難以站立等，更甚者可出現大小便失禁，大大增加治療難度，甚至難再逆轉病情。

坐骨神經痛有機會影響活動能力。甚至影響站立

微創手術 速度快痛楚少

不論開刀抑或微創手術，目的都是以切除椎間盤突出部份，從而減輕神經線受壓程度。傳統開刀手術需要在背部縱向開出7至10厘米的造口；如有兩節椎間盤突出，造口甚至要達到15厘米。由於傷口較大，患者或會出血較多及增加手術後痛楚。只不過現時麻醉技術進步，加上止痛藥的協助，上述情況已大有改善，患者大概3至5天已可出院。

至於微創手術放面，僅需要於背部開出1.5至2厘米的造口，利用內窺鏡及顯微鏡並透過放大的內部影像，將椎間盤突出部分切除。一般開說， 2厘米的造口已可處理兩節椎間突出，而且由於傷口小，痛楚程度較低，所以患者手術當天已能下床活動, 大概1至2天已可出院.

對於出血風險高或身形纖幼的患者而言，微創手術確是特別適合。不過，不是每一位患者都適合用微創手術. 傳統開刀手術仍有其優勢，例如患者有較多節數的椎間盤突出（多於兩節）, 開刀手術所需要的時間會較微創手術短；而且以微創手術處理較多節的椎間盤突出時，需要一個以上的造口，有時會因手術時間較長而增加麻醉風險。事實上, 很多研究都發現兩種手術方式對神經線的復原長遠而言沒有分別. 因此，醫生及病人都應該選擇最適當的手術方式，以最短時間及痛楚程度最低的方法，而非一味求新。

醫學技術進步 大減神經受損風險

有患者擔心，圍繞脊柱的手術會否令脊椎神經受損，導致半身不遂，甚至癱瘓。的確，數十年前的手術麻醉風險較高，而且未有顯微鏡輔助，手術帶來的神經線受損風險可能高達2%，因此患者多在症狀惡化至別無他法時才考慮手術。但現今醫學昌明，因椎間盤突出手術而導致神經線受損的機率已低至千分之一，因此大多數患者切忌過度擔心，從而延誤就醫。

不過，完成手術並非一勞永逸，大概5-10%的患者在術後大約5-8年會復發，原因可能是身體老化，或是之前健康的椎間盤位置日漸收窄，但這些患者未必需要再做手術，若及早醫治，保守治療已足夠減緩症狀。事實上，不論是接受保守治療抑或手術的患者，也要避免再次受傷及過度操勞，於日常生活中注意正確姿勢，例如搬運重物時切忌直接彎腰搬物；如果家中沙發承托力不足，或經常坐於沒有背靠的床邊，亦易令腰椎勞損。有一點需要留意的是，吸煙可損害神經線，故此椎間盤突出的康復者必須戒煙才可。