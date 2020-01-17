【01醫務所】半膝關節置換術 助重踏生活軌道

機器用久了，零件就會磨蝕，正如關節也會隨年月而出現耗損，尤其是負重量高的膝關節。一旦退化性膝關節炎到達嚴重階段，出現嚴重疼痛，以至影響日常生活，無法外出，又或侵蝕程度已影響活動能力，患者就要使用拐杖或助行器輔助走路了。若然膝部呈嚴重變形或僵硬狀態，甚或是服食止痛藥後，無法改善症狀，甚至出現不能承受的副作用如胃痛等，就可能須接受手術治療。 撰文：骨科專科梁建豪醫生

一般而言，醫生會先為患者進行X光檢查，以了解退化情況。初期治療會偏向保守，如使用藥物、物理治療、助行器等。惟成效不彰，甚至完全無效時，就該考慮手術方案。人工關節置換術可分為全膝關節置換及半膝關節置換兩大類，前者會將整個膝關節換成人工關節，後者則僅置換已損壞部分，並保留正常的十字韌帶及半月板等組織，多半以更換磨蝕較多的內側關節為主。

半膝置換條件放寬

以往，醫學界判斷患者是否適合半膝關節置換術的條件，可說是十分嚴苛，患者須年過六十，不再從事粗活，體重也得在標準範圍內。惟近年有研究指，年齡、體重等因素不會影響手術成效，關鍵只在於病情，例如十字及兩側韌帶功能是否正常，以及侵蝕程度如何等。只要病況符合條件，就適宜接受相關手術。有研究更發現，在更換全膝關節的人士當中，四至五成亦適宜更換半膝關節。

全膝與半膝關節置換術所放入的置入物，物料基本相同，主要由超合金及塑膠組成。手術難度方面，則以半膝為高，原因在進行全膝置換術時，醫生能較為大刀闊斧，將大部分組織及軟骨切除。然而半膝置換術須顧及十字韌帶、軟骨等組織，不能傷害它們，故切骨角度須更精準，有些醫生更要運用電腦導航或機械臂輔助。

(圖中左三：已進行半膝關節置換的膝關節模型)

半膝手術可保靈活性

不論是進行全膝或半膝關節置換術，術前預備功夫都大致相約。醫生要先了解患者病歷，並為患者進行驗血、肺功能或心電圖檢查等，以評估健康狀況能否承受手術。術後康復方面，就以創口較小、復原時間較短的半膝置換術稍勝一籌。接受全膝關節置換的人士，一般須待七天後出院，反觀半膝置換術的患者，很多時翌日即可下床學走，三天後便可出院。由於半膝手術可保留較多自然組織，關節活動能力也會較高，走路更為順暢。

事實上，部分接受全膝關節置換術的人士，均表示術後感覺欠自然。有調查顯示，半膝手術患者對術後日常活動的滿意度，遠較另一方高2.7倍，加上手術風險，以及出血、感染等併發症也較少，故適合長者或長期病患採用。

術後可行樓梯回家

曾有一位住在離島的70歲伯伯，其外側關節正常，雙腳內側關節有磨蝕，因為劇痛已影響日常生活，有必要施手術。在衡量過全身麻醉的風險及術後復康後，筆者認為手術不宜分開進行，決定一氣呵成，同時為雙腳做手術。最終手術相當有效，患者於術後僅三天便可出院，伯伯現在已能拾級而上，成功行樓梯回家。

要留意的是，無論是全膝或半膝關節置換術，均有機會於術後若干年，因關節耗損 、鬆脫，以至細菌感染等情況，須再度更換人工膝關節。屆時，半膝置換人士之前保留的其他組織，可能亦開始退化，有機會要進行全膝關節置換。第二次才選用全膝置換術的人士，手術複雜性會較首次選用者為高。但有研究指，如在內側侵蝕階段「換半骹」，便可減少磨蝕整體膝關節，變相延緩二度手術的時間，故半膝關節置換術仍具一定好處。

人工骹壽命達二十年

據一份外國研究顯示，一款由英國牛津大學研發並於臨床使用逾四十年的半膝人工關節，91%半膝置換的人士，人工骹壽命可達二十年；另有數據指，逾九成全膝關節置換的患者，人工骹壽命達十五至二十年，可見兩者的使用壽命十分接近。身為患者，宜事先了解半膝置換術的合適條件、優點等，如關節僅局部侵蝕，加上其他組織相對正常及韌帶健康等。有了這些條件，始能確保人工骹的壽命，部分人更無須二度更換關節。

不過並非每個患者亦可接受半膝手術，包括患有發炎性膝關節炎，如類風濕性關節炎的人士，由於較易出現全膝關節病變，故並不適合接受半膝關節置換術。而一些曾進行脛骨截骨術等膝部手術，又或曾經斷骨的人士，其骨部位置已經產生異常，同樣不宜做半膝手術。