八旬翁遭拔錯喉亡　覺局方常以人手不足推卸　媳婦望市民自求多福

83歲老翁祁枝，2016年原本只為作電腦掃描而入瑪麗醫院，但入院當天已跌倒致骨折需進行手術，術後又出現心臟問題而需轉入深切治療部，原本可轉回普通病房，護士在祁坐著時為他拔除導管，祁不久後即出現血管空氣栓塞情況，並在3天後死亡。死因庭今(14日)裁定祁死於不幸，祁的兒子祁志輝得知結果後稱，對裁決感到滿意，尚算為父討回一個公道，但其妻子卻稱心情較矛盾，她覺醫管局常以人手不足來推卸責任。她希望藉其老爺的聆訊，可提醒使用醫管局服務的人，要自求多福並提高警覺。



指護士在另一聆訊曾有不同說法

死者兒子祁志輝稱，對於為他父親拔喉的護士何諾希，仍然迴避其錯誤感到不滿，又斥何在庭上的說法與他在護士管理局聆訊時的說法不同。祁志輝的妻子亦補充指，何之前在護士管理局聆訊時，曾聲稱知道拔喉指引，亦曾接受過相關培訓，只是不知道其中原因。但在死因庭作供時，卻稱不記得有否接受過培訓，又稱不知道有指引。

此外，祁志輝代表醫管局的法律團隊，經常指其父入院前情況已經好差感到不滿，認為他們講到祁父快會死一樣，即使不入院也會死似的。

死者祁枝的兒子祁志輝（中）稱覺裁決為其父討回公道，但其妻（右）卻認感到心情矛盾。（劉安琪攝）

祁父百厭愛食野

祁志輝又稱，祁父是個「老頑童」，十分「百厭」，平日喜歡「周圍八」和「食嘢」。當年原打算在祁父完成電腦掃描後，一家人便會與祁父出外食飯，以慶祝他的農曆生日，怎料父親入院後被折磨了十多天。

媳婦稱經歷事件後感黑暗和離譜

祁志輝的太太，本身亦是物理治療師兼在醫管局擔任主管，她稱經歷過此事後，心情十分矛盾，自言以往認為是因為溝通誤，才會導致醫療投訴。今次親身經歷後，才知道事情可以「咁黑暗」、「咁離譜」。 她稱若非有幸遇到一個老實的醫生，願意說出事件，該醫生亦有相關知識，能取得涉案排牌研究，才知其老爺在醫院發生了甚麼事。她說：「每日都有好多病人喺到，我唔想佢哋好似我老爺咁樣 死咗都唔知咩事…」

對醫管局能改善感悲觀

她續指，雖然醫院仍有很多盡責的醫護，但仍希望提醒一般公眾求醫時要小心。若涉案醫護上庭的心態仍是「唔認錯、無反思、無悔意」，不管死因庭給予再多建議都沒有用，因為這些建議並沒有約束力。她自言看法比較悲觀，希望其他使用醫管局服務的市民能警覺些，又說：「攤晒啲醜事出嚟，你哋自求多福啦，我唔會信佢哋點樣會改到啲咩嘢。」

指局方常以人手不足作推卸

她續指，醫管局常以一句「人手不足」作推卸。她本身作為醫管局的主管，也曾向同事質疑：「係咪人手唔夠到你放唔到工呢？人手係咪真係差到咁呢？」她認為工作事情上應有先後次序，可以令到事件進行更暢順，而非用人手不足作藉口，推卸所有責任。

主要證人供詞。(詳看下圖)