強制檢測｜兩幼兒學校爆上呼吸道感染　曾身處人士本周四前須強檢

新冠疫情持續，食物及衞生局今日（14日）公布，深水埗香港聖公會基愛幼兒學校及長沙灣香港保護兒童會長沙灣幼兒學校爆發上呼吸道感染及流感樣疾病個案，曾身處指明地方人士在本周四（16日）前須強制檢測。



當局表示，由於兩間學校爆發上呼吸道感染或流感樣疾病個案，而有關疾病病徵與新冠肺炎相似，相關學校被納入強制檢測公告。已經完成疫苗接種的人士會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

任何在本月1日至14日期間曾身處任何下列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客），須於本周四或之前接受檢測。如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於本月18日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在本 月12至14日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

(1) 深水埗麗閣邨麗菊樓地下 103-116 及 118 室香港聖公會基愛幼兒學校

(2) 長沙灣發祥街 55 號長沙灣社區中心 5 樓及天台操場香港保護兒童會長沙灣幼兒學校