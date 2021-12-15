Omicron︱廣州、天津及台灣未列風險地區　食衞局︰會適時更新

內地連續兩日公布發現Omicron變種病毒個案，一宗是天津的外地輸入個案，另一人則在廣州家中檢疫期間確診，但港府至今未將其列為風險地區。《香港01》向當局查詢，食衞局回覆指，香港與內地及澳門三地在聯防聯控機制下，採取整體一致的「外防輸入、內防反彈」的疫情防控措施。「回港易／來港易計劃下的暫不適用風險地區名單」上所列的地區，會適時參考國家衞健委所列的風險地區而更新。



食衞局表示，通過國家衞生健康委員會（國家衞健委）獲悉，天津市發現的Omicron個案由歐洲輸入，在入境閉環管理的措施下檢測所發現，目前未有跡象顯示有進一步傳播，又指廣州市發現Omicron個案，全程閉環管理，相關當局正進行跟進防控工作，包括到重點場所篩查人員，相關已得結果均為陰性。

食衞局指，香港與內地及澳門三地在聯防聯控機制下，採取整體一致的「外防輸入、內防反彈」的疫情防控措施，以達致「動態清零」的目標，嚴格防止輸入個案在社區傳播。「回港易／來港易計劃下的暫不適用風險地區名單」上所列的地區，會適時參考國家衞健委所列的風險地區而更新。

食衞局在回覆中提到，政府一直密切留意不同地區發現Omicron個案的情況，並評估Omicron在當地社區傳播的可能性，以及從當地來港人士可能帶有Omicron的風險，將有發現Omicron個案的地區並可能輸出Omicron的地區指明為A組指明地區，以禁止非本港居民入境從而減低輸入Omicron個案的風險。

未有跡象顯示有Omicron病毒進入台灣社區

食衞局又指日前台灣雖然亦有發現Omicron輸入個案，但據了解當地採取較海外地區相對嚴謹的抵埗檢測、指定車輛及檢疫設施等措施，並成功攔截該Omicron輸入個案，目前未有跡象顯示有Omicron病毒進入當地社區。因此政府未有將台灣的風險級別進一步提升。政府會繼續密切留意當地疫情發展。